Real Madrid có thể phải chi 80 triệu euro để sửa sai với Nico Paz

Nico Paz ghi 2 bàn và có một kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của Como trước Manchester United tại Champions League.

Real Madrid từng có cơ hội đưa Nico Paz trở lại trong hè 2026, nhưng tiền vệ người Argentina chọn ở lại Como để được thi đấu thường xuyên. Quyết định ấy đang giúp sự nghiệp của anh tăng tốc.

Paz vừa ghi 2 bàn và kiến tạo một lần trong chiến thắng 4-1 của Como trước Manchester United tại Champions League. Tính từ đầu mùa, cầu thủ 22 tuổi có 4 bàn và 5 kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường, tiếp tục duy trì đà tiến bộ sau mùa giải gây ấn tượng tại Serie A.

Sự trưởng thành nhanh chóng ấy khiến bài toán của Real trở nên phức tạp hơn.

Hè qua, Como chi 60 triệu euro để sở hữu toàn bộ quyền đăng ký của Paz. Real chấp nhận thương vụ nhưng giữ điều khoản mua lại trị giá 80 triệu euro vào hè 2027, đồng thời có quyền ưu tiên nếu đội bóng Italy nhận được đề nghị từ CLB khác.

Theo AS, điều khoản này chỉ có hiệu lực từ ngày 1 đến 15/7/2027. Chelsea và Manchester United đều đang theo dõi sát Paz, khiến Real không có nhiều thời gian để chần chừ nếu muốn đưa anh trở lại.

Real Madrid giữ điều khoản mua lại Paz với giá 80 triệu euro vào hè 2027, trong bối cảnh nhiều CLB Premier League đang theo dõi tiền vệ Argentina.

Về tài chính, Real sẽ phải bỏ thêm khoảng 20 triệu euro so với khoản tiền vừa thu về từ Como. Con số không quá lớn nếu Paz tiếp tục tăng giá, nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ anh sẽ chơi ở đâu nếu trở lại Madrid.

Paz từng giải thích lý do không quay lại Bernabeu. Khi Bernardo Silva, Arda Guler và Jude Bellingham cùng cạnh tranh ở những vị trí sáng tạo, tiền vệ Argentina lo ngại mình không có đủ thời gian thi đấu. “Tôi nghĩ ở đây mình sẽ phát triển tốt nhất. Tôi tin mình đã đưa ra quyết định đúng”, Paz từng chia sẻ.

Hai năm trước, anh rời Real để tìm cơ hội ra sân. Giờ Paz trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống của Cesc Fabregas tại Como, đồng thời thu hút sự quan tâm từ Premier League.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, mức 80 triệu euro có thể trở thành một khoản đầu tư hợp lý hơn nhiều so với việc để Paz bước vào cuộc đấu giá với các đội bóng Anh.

Nhưng Real cũng phải cân nhắc cấu trúc đội hình. Guler đang tiến bộ nhanh, Bellingham giữ vai trò quan trọng, còn Bernardo Silva vẫn mang lại kinh nghiệm và khả năng kiểm soát. Đưa Paz trở lại nhưng không đảm bảo phút thi đấu có thể khiến câu chuyện cũ lặp lại.

Nghịch lý nằm ở chỗ Real từng để Paz ra đi để anh được phát triển. Khi kế hoạch ấy thành công hơn mong đợi, họ lại có thể phải trả 80 triệu euro để đưa anh trở về.

Nếu Paz tiếp tục chơi như trước MU, câu hỏi tại Bernabeu sẽ không còn là anh có đủ trình độ khoác áo Real hay không. Bài toán khó hơn nằm ở việc CLB có sẵn sàng chi 80 triệu euro cho một cầu thủ do chính mình đào tạo hay không.