Real Madrid có thể chia tay Endrick

Endrick mới thi đấu 140 phút cho Real Madrid từ đầu mùa 2026/27.

Theo AS ngày 10/11, Endrick đang cân nhắc những lời đề nghị từ các CLB châu Âu để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Sporting Lisbon đã tiếp cận tiền đạo người Brazil, trong khi Roma cũng bày tỏ sự quan tâm.

Từ đầu mùa 2026/27, Endrick mới thi đấu 140 phút sau 7 trận cho Real Madrid, trong đó chỉ có một lần đá chính trước Sevilla. Con số quá khiêm tốn với cầu thủ 20 tuổi, người vẫn thường xuyên được HLV Carlo Ancelotti triệu tập lên tuyển Brazil.

Hè vừa qua, Endrick từng tiến rất gần đến việc gia nhập Roma theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, Mourinho thuyết phục anh ở lại Bernabeu. Dù duy trì quan hệ tốt với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Endrick hiểu rằng việc tiếp tục ngồi dự bị có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp.

Sporting Lisbon đang nổi lên như bến đỗ tiềm năng nhất. HLV Paulo Fonseca muốn tái hợp với Endrick sau quãng thời gian làm việc cùng nhau tại Lyon. Mùa trước, tiền đạo Brazil ghi 8 bàn và có 7 kiến tạo sau 21 trận tại đội bóng Pháp.

Sporting còn có lợi thế khi được tham dự Champions League và sẵn sàng đảm bảo thời lượng thi đấu cho Endrick.

Đáng chú ý, Real Madrid không phản đối khả năng để tiền đạo này ra đi. Đội bóng Hoàng gia đã đầu tư hơn 80 triệu euro vào Endrick, bao gồm phí chuyển nhượng, lương, hoa hồng và thuế. Ban lãnh đạo muốn bảo vệ giá trị cầu thủ thay vì để anh tiếp tục mất giá trên ghế dự bị.

Ngoài phương án cho mượn, Real Madrid có thể chấp nhận bán đứt Endrick kèm điều khoản mua lại, nhằm giữ quyền kiểm soát tương lai của tài năng trẻ.

Trong buổi họp báo cùng tuyển Brazil hôm 10/11, Endrick thừa nhận chưa biết điều gì sẽ xảy ra vào tháng 1.

"Tôi chỉ muốn được chơi bóng và hạnh phúc. Tôi mới 20 tuổi, muốn ghi bàn, kiến tạo và giúp đỡ đồng đội", anh chia sẻ.

Endrick đồng thời khẳng định vẫn biết ơn Mourinho và coi Real Madrid là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, mong muốn được thi đấu thường xuyên đang khiến anh phải tính đến chuyện ra đi.