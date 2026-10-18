Real Madrid chi 30 triệu euro cho cầu thủ chưa từng ra sân

Real Madrid chi 30 triệu euro để mua Reinier từ Flamengo năm 2020, nhưng tiền vệ Brazil chưa từng ra sân cho đội một trước khi rời CLB.

Năm 2020, Real Madrid bỏ ra 30 triệu euro để chiêu mộ Reinier Jesus từ Flamengo. Khi ấy mới 18 tuổi, tiền vệ người Brazil được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất Nam Mỹ và được kỳ vọng tiếp bước Vinicius Junior, Rodrygo tại sân Bernabeu.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch. Sau hơn 5 năm thuộc biên chế Real Madrid, Reinier rời CLB vào tháng 8/2025 mà chưa từng thi đấu một trận chính thức nào cho đội một. Khoản đầu tư 30 triệu euro không mang lại đóng góp trực tiếp nào trên sân cho đội bóng Hoàng gia.

Trong cuộc phỏng vấn với AS ngày 17/10, Reinier thừa nhận sự nghiệp tại Madrid không giống những gì anh hình dung khi rời Brazil. Dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, cầu thủ 24 tuổi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai và xem những năm tháng tại châu Âu là kinh nghiệm cần thiết cho sự nghiệp.

Thương vụ 30 triệu euro thất bại

Real Madrid chiêu mộ Reinier khi anh chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, những màn trình diễn trong màu áo Flamengo, cùng khả năng xử lý bóng và di chuyển gần khu vực cấm địa, đủ khiến đội bóng Tây Ban Nha chấp nhận đầu tư lớn.

Thời điểm ấy, Real Madrid đang đẩy mạnh chiến lược mua các tài năng trẻ Brazil trước khi họ trở thành ngôi sao. Vinicius và Rodrygo lần lượt cập bến Bernabeu, tạo thêm niềm tin rằng Reinier cũng có thể phát triển theo hướng tương tự.

Tiền vệ sinh năm 2002 ban đầu được bố trí thi đấu cho Real Madrid Castilla dưới sự dẫn dắt của Raul Gonzalez. Anh ghi 2 bàn sau 3 trận, nhưng quá trình phát triển sớm bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Sau những chuyến cho mượn tại Dortmund, Girona, Frosinone và Granada, Reinier trở lại Brazil để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên.

Tháng 9/2020, Reinier được đem cho Borussia Dortmund mượn với kỳ vọng môi trường Bundesliga sẽ giúp anh tích lũy kinh nghiệm. Dortmund vốn nổi tiếng với khả năng phát triển cầu thủ trẻ, nhưng tiền vệ Brazil không tìm được chỗ đứng trong đội hình.

Sau hai mùa giải tại Đức, Reinier tiếp tục lần lượt khoác áo Girona, Frosinone và Granada theo diện cho mượn. Anh được thi đấu ở nhiều môi trường khác nhau nhưng không thể duy trì phong độ ổn định, trong khi cơ hội trở lại đội một Real Madrid ngày càng xa vời.

Trong cuộc phỏng vấn với AS, Reinier thừa nhận việc liên tục chuyển CLB ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Anh không có đủ thời gian xây dựng vị trí ổn định, thích nghi với đồng đội và duy trì nhịp độ thi đấu trong cả mùa giải.

Điều khiến Reinier tiếc nuối nhất là chưa từng được trao cơ hội ra sân chính thức cho đội một Real Madrid. Anh tin rằng một cầu thủ trẻ cần được thi đấu thường xuyên để chứng minh khả năng, thay vì liên tục thay đổi môi trường.

Tháng 8/2025, Real Madrid chấp nhận để Reinier gia nhập Atletico Mineiro theo dạng chuyển nhượng tự do, đồng thời giữ lại 50% quyền lợi kinh tế của cầu thủ. Thương vụ từng tiêu tốn 30 triệu euro khép lại mà Reinier chưa có nổi một phút thi đấu chính thức cho đội một.

Reinier tìm lại chính mình

Trở về Brazil, Reinier dần có được điều anh thiếu trong những năm ở châu Âu: cơ hội thi đấu thường xuyên và sự tin tưởng từ ban huấn luyện.

Trong cuộc phỏng vấn với AS ngày 17/10, Reinier thừa nhận quãng thời gian tại Real Madrid không như mong đợi, nhưng không loại trừ khả năng trở lại Bernabeu trong tương lai.

Theo Cadena SER, tiền vệ 24 tuổi ghi 10 bàn và có 3 kiến tạo sau 41 trận cho Atletico Mineiro tính đến giữa tháng 10/2026. Thành tích ấy cho thấy sự cải thiện đáng kể so với thời gian anh liên tục phải chuyển đội theo dạng cho mượn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Eduardo Dominguez, Reinier được sử dụng ở nhiều vị trí trên hàng công. Anh có thể chơi phía sau tiền đạo hoặc đảm nhận vai trò trung phong, đồng thời phải tích cực tranh chấp và di chuyển nhiều hơn.

Ngày 14/10, Reinier ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Montevideo City Torque ở bán kết lượt đi Copa Sudamericana. Màn trình diễn tiếp tục cho thấy tiền vệ Brazil đang lấy lại sự tự tin sau quãng thời gian dài gặp khó khăn tại châu Âu.

Reinier cho rằng được thi đấu liên tục giúp anh cải thiện cả chuyên môn lẫn tinh thần. Trước đó, việc thường xuyên ngồi dự bị hoặc chuyển sang một CLB mới khiến anh khó duy trì cảm giác bóng và sự ổn định cần thiết.

Dù thất vọng về sự nghiệp tại Real Madrid, Reinier không trách đội bóng cũ. Anh vẫn dành sự tôn trọng cho Raul Gonzalez, Zinedine Zidane và Carlo Ancelotti, những HLV từng làm việc cùng mình trong thời gian ở Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, tiền vệ Brazil không loại trừ khả năng trở lại Bernabeu trong tương lai. Tuy nhiên, anh khẳng định ưu tiên hiện tại là tiếp tục thi đấu tốt cho Atletico Mineiro và tìm kiếm cơ hội trở lại tuyển Brazil.

Ở tuổi 24, Reinier vẫn còn thời gian để phát triển sự nghiệp. Nhưng câu chuyện của anh cũng phản ánh rủi ro trong chính sách đầu tư vào những tài năng trẻ chưa được kiểm chứng ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Real Madrid từng thành công khi đặt cược vào Vinicius và Rodrygo, nhưng không phải cầu thủ Brazil nào cũng có thể đi theo con đường ấy. Reinier đến Bernabeu với mức giá 30 triệu euro và nhiều kỳ vọng, trước khi rời đi mà chưa từng ra sân cho đội một.