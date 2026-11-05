Real Madrid cân nhắc bán Vinicius với giá 150 triệu euro

Vinicius gặp nhiều sức ép ở Real thời gian qua. Ảnh: Reuters.

Tương lai của Vinicius Junior bất ngờ trở thành chủ đề nóng tại Real Madrid. Theo Fichajes, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng xem xét những lời đề nghị trị giá gần 150 triệu euro dành cho tiền đạo người Brazil trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Thông tin này gây bất ngờ bởi Vinicius mới gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2032. Ở tuổi 26, anh vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ tài năng nhất đội hình Real Madrid. Tuy nhiên, vị thế của tiền đạo người Brazil được cho là không còn bất khả xâm phạm.

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, phong độ thiếu ổn định và mức lương cao của Vinicius khiến một số lãnh đạo CLB lo ngại. Những nhân vật này được cho là đã khuyên Chủ tịch Florentino Perez cân nhắc bán cầu thủ nếu nhận được đề nghị đủ hấp dẫn.

Sự xuất hiện của Yan Diomande cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của Real Madrid. Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà đang nổi lên như một phương án mới trên hàng công. Điều này giúp đội bóng có thêm lựa chọn nếu Vinicius ra đi.

Arsenal là một trong những đội từng quan tâm đến ngôi sao Brazil. Đội bóng thành London đã tiếp cận Vinicius ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, nhưng anh quyết định tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Mức giá 150 triệu euro có thể khiến Arsenal cân nhắc trở lại, dù chưa có động thái mới nào được ghi nhận.

Hiện Real Madrid chưa nhận được đề nghị chính thức. Hợp đồng đến năm 2032 cũng giúp CLB nắm lợi thế lớn trong mọi cuộc đàm phán.

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