Real Madrid bất ngờ tìm ra người thay Vinicius

Yan Diomande ghi một bàn và kiến tạo một lần trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Sevilla.

Real Madrid từng có lý do để lo lắng khi Vinicius Junior nhận án treo giò bốn trận, trong đó có cuộc đối đầu Barcelona ngày 25/10. Tuy nhiên, chiến thắng 4-1 trước Sevilla ở vòng 9 LaLiga rạng sáng 19/10 mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Jose Mourinho.

Yan Diomande, cầu thủ được trao cơ hội thay Vinicius bên cánh trái, góp một bàn thắng và một pha kiến tạo. Màn trình diễn của tuyển thủ Bờ Biển Ngà không chỉ giúp Real Madrid giành ba điểm, mà còn mở ra cuộc cạnh tranh vị trí đáng chú ý trên hàng công.

Cơ hội từ án treo giò của Vinicius

Diomande góp công vào bàn mở tỷ số ở phút 30. Từ pha phản công do Jude Bellingham khởi xướng, cầu thủ người Bờ Biển Ngà chuyền bóng cho Arda Guler. Tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ sau đó dứt điểm chân trái, đánh bại thủ môn Sevilla.

Đến phút 82, Diomande tự mình lập công. Nhận bóng bên cánh trái, anh đi bóng vào trung lộ rồi tung cú sút chân phải từ ngoài vùng cấm, ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid.

HLV Jose Mourinho có thêm phương án tấn công bên cánh trái trước trận El Clasico gặp Barcelona.

Ngoài bàn thắng và kiến tạo, Diomande còn gây ấn tượng nhờ tốc độ, khả năng rê bóng và sự tích cực trong hỗ trợ phòng ngự. Anh không chỉ tìm cách vượt qua hậu vệ đối phương mà còn thường xuyên lùi sâu, giúp Real Madrid duy trì sự cân bằng bên hành lang trái.

Theo AS, Diomande vừa có trận đấu hay nhất kể từ khi gia nhập Real Madrid. Tờ báo Tây Ban Nha đánh giá cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang dần chứng minh giá trị của bản hợp đồng trị giá 125 triệu euro, mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử CLB.

Điểm đáng chú ý là trước trận Sevilla, Diomande mới có một lần đá chính ở vị trí tiền đạo cánh trái. Vinicius vốn gần như mặc định chiếm suất thi đấu tại khu vực này, khiến cơ hội dành cho các cầu thủ khác khá hạn chế.

Án treo giò của ngôi sao Brazil vô tình tạo điều kiện để Mourinho thử nghiệm phương án mới. Và Diomande nhanh chóng tận dụng cơ hội bằng màn trình diễn thuyết phục.

Vinicius không còn bất khả xâm phạm?

Trong nhiều mùa giải, Vinicius giữ vai trò quan trọng trên hàng công Real Madrid nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt ở những trận đấu lớn. Tuy nhiên, phong độ của cầu thủ Brazil từ đầu mùa 2026/27 chưa đáp ứng kỳ vọng.

Án treo giò bốn trận càng khiến Vinicius gặp bất lợi. Trong thời gian anh vắng mặt, Diomande có cơ hội chứng minh Real Madrid vẫn có thể tấn công hiệu quả mà không cần phụ thuộc vào một cá nhân.

Diomande tận dụng cơ hội đá chính khi Vinicius vắng mặt vì án treo giò tại LaLiga.

Trên chương trình Carrusel Deportivo của Cadena SER, nhà báo Antonio Romero nhận định Vinicius lần đầu tiên sau thời gian dài phải đối mặt với sự cạnh tranh thực sự cho vị trí của mình. Theo Romero, màn trình diễn của Diomande đủ để Mourinho cân nhắc cách sử dụng hai cầu thủ trong thời gian tới.

Dĩ nhiên, một trận đấu tốt trước Sevilla chưa thể giúp Diomande vượt qua Vinicius. Tiền đạo Brazil vẫn có kinh nghiệm, đẳng cấp và từng nhiều lần quyết định những trận đấu quan trọng cho Real Madrid. Khả năng duy trì phong độ trước các đối thủ mạnh cũng là thử thách mà Diomande cần vượt qua.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của cầu thủ Bờ Biển Ngà giúp Mourinho có thêm lựa chọn. Thay vì phải điều chỉnh cả hệ thống mỗi khi thiếu Vinicius, Real Madrid giờ sở hữu một cầu thủ có thể đảm nhiệm vai trò tương tự ở cánh trái.

Trận El Clasico ngày 25/10 sẽ là bài kiểm tra lớn dành cho Diomande. Barcelona đang dẫn đầu LaLiga và hơn Real Madrid sáu điểm, khiến đội bóng của Mourinho không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số.

Nếu tiếp tục chơi tốt trước Barcelona, Diomande sẽ có thêm cơ sở để cạnh tranh vị trí chính thức khi Vinicius trở lại. Với Mourinho, một vấn đề nhân sự tưởng chừng bất lợi lại mang đến cơ hội thử nghiệm đáng giá.

Còn với Vinicius, thông điệp khá rõ ràng: tên tuổi và những đóng góp trong quá khứ không bảo đảm anh sẽ luôn được ưu tiên. Muốn giữ vị trí tại Real Madrid, tiền đạo Brazil phải chứng minh giá trị bằng phong độ trên sân.