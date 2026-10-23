Real Madrid bất ngờ 'quay xe' ở Quả bóng Vàng

Dàn sao Real Madrid sẽ tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng. Ảnh: Reuters.

Theo L’Equipe, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ cử một phái đoàn đại diện tham dự đêm gala vinh danh tại London (Anh) vào ngày 26/10.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 diễn ra tại nhà hát London Palladium, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 70 năm lịch sử giải thưởng danh giá này. Nhiều ngôi sao hàng đầu của Real Madrid cũng nằm trong danh sách tham dự sự kiện, bao gồm bộ ba ứng viên Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius Junior.

Quyết định kể trên đánh dấu sự trở lại của "Los Blancos" sau hai kỳ trao giải liên tiếp vắng mặt vào các năm 2024 và 2025. Mối quan hệ giữa đại diện La Liga và ban tổ chức từng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng ở kỳ trao giải năm 2024.

Khi ấy, ban lãnh đạo đội chủ sân Santiago Bernabeu đã hủy toàn bộ chuyến bay đến Paris ( Pháp) vào phút chót sau khi nhận được thông tin Vinicius không giành chiến thắng, và danh hiệu này sau đó được trao cho tiền vệ Rodri.

Đại diện La Liga thậm chí còn cho rằng Quả bóng Vàng đã mất đi giá trị và quyết định loại bỏ mọi thứ liên quan ở cả trung tâm huấn luyện Valdebebas lẫn sân nhà Bernabeu.

Trong số các ngôi sao của Real Madrid ở thời điểm hiện tại, Mbappe là một trong những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2026. Tuy nhiên, với việc đội bóng Hoàng gia và tuyển Pháp không giành được danh hiệu lớn nào ở mùa giải vừa qua, anh khó lòng cạnh tranh với các cái tên lớn như Rodri, Lamine Yamal hay Harry Kane.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.