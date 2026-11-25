JJ Gabriel vừa rời MU và chuẩn bị gia nhập Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Real Madrid tưởng như sắp hoàn tất một thương vụ đáng chú ý khi thuyết phục được JJ Gabriel rời Manchester United. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đã xuất hiện những lo ngại ngay trước khi công bố bản hợp đồng với tài năng trẻ người Anh.

Theo The Sun, ban lãnh đạo Real Madrid đặc biệt quan tâm đến cách hành xử của cha JJ Gabriel. Ông từng có mối quan hệ căng thẳng với Manchester United vì những yêu cầu bị đánh giá là quá cao.

Một số quan chức tại Madrid lo ngại tình trạng tương tự có thể tái diễn. Hoạt động của cha cầu thủ trên mạng xã hội và tầm ảnh hưởng của ông đối với sự nghiệp con trai cũng khiến đội bóng Tây Ban Nha phải dè chừng.

JJ Gabriel được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất bóng đá Anh. Cầu thủ vừa bước sang tuổi 16 và được cho là đã chọn Real Madrid, bất chấp sự quan tâm từ Barcelona và Bayern Munich.

Thương vụ dự kiến tiêu tốn khoảng 15 triệu euro, bao gồm tiền thưởng, hoa hồng, lương và các khoản bồi thường. Jude Bellingham thậm chí được cho là đã tham gia thuyết phục người đàn em đồng hương gia nhập sân Bernabeu.

Ngoài ra, JJ Gabriel còn khiến một số người tại Real Madrid chú ý vì những hành động bên ngoài sân cỏ. Một đoạn video ghi lại cảnh cầu thủ này xuất hiện trong cửa hàng của Barcelona, cầm chiếc áo đấu xanh - đỏ của đội bóng xứ Catalonia, gần đây lan truyền trên mạng xã hội.

Tham vọng giành Quả bóng Vàng mà JJ Gabriel từng công khai cũng khiến một số người bất ngờ. Đáng chú ý, cầu thủ này chưa có trận đấu chuyên nghiệp nào trong sự nghiệp.

Dù vậy, những lo ngại chưa khiến Real Madrid thay đổi kế hoạch. Đội bóng vẫn đánh giá cao tiềm năng của JJ Gabriel. Tuy nhiên, quá trình hòa nhập và cách quản lý những tác động từ gia đình sẽ là vấn đề được theo dõi sát sao nếu thương vụ hoàn tất.

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