Real Madrid bất bại 8 trận sân nhà liên tiếp

‘Thánh địa’ Bernabeu tiếp tục là điểm tựa vững chắc của Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia nâng chuỗi thắng tại đây lên 8 trận liên tiếp ở La Liga, tính từ cuối mùa trước.

Trong đó, thầy trò HLV Jose Mourinho toàn thắng cả 5 trận sân nhà từ đầu mùa 2026-2027. Nếu tính mọi đấu trường, con số này là 6 trận.

Đáng chú ý, Real Madrid vẫn thể hiện sức mạnh tấn công dù thiếu tiền đạo Vinicius Junior vì án treo giò. Người đá thay ngôi sao Brazil là Endrick nhưng Mbappe và tiền vệ Arda Guler mới là những nhân tố tạo khác biệt.

Phút 30, Guler phá vỡ thế cân bằng bằng cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành Sevilla.

Chỉ 7 phút sau, Mbappe nhân đôi cách biệt sau đường chuyền đánh gót của Jude Bellingham. Tiền đạo người Pháp xoay người loại bỏ hậu vệ đối phương, vượt qua thủ môn Odysseas Vlachodimos rồi đưa bóng vào lưới trống.

Kylian Mbappe ghi cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Sevilla trên sân Bernabeu ở vòng 9 La Liga. Ảnh: Reuters.

Sang hiệp 2, Mbappe tiếp tục gieo sầu cho Sevilla trên chấm 11m. Chính anh bị hậu vệ Andres Castrin phạm lỗi ở phút 63.

Hai pha lập công giúp Mbappe nâng thành tích lên 9 bàn sau 9 vòng La Liga mùa này, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công Real Madrid. Đây cũng là cú đúp thứ 2 của anh tại giải đấu, sau khi làm điều tương tự ở trận thắng Rayo Vallecano 4-1 hồi tháng 9.

Sevilla thắp lại hy vọng ở phút 80 khi tiền vệ vào sân thay người Manu Bueno rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Yan Diomande tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng đậm cho đội chủ nhà.

Trận đấu còn đánh dấu sự trở lại của trung vệ Eder Militao sau gần 6 tháng vắng mặt vì chấn thương. Tuyển thủ Brazil vào sân ở phút 85, lần đầu thi đấu kể từ ngày 21/4 và nhận được những tràng pháo tay từ khán giả Bernabeu.

Chiến thắng giúp Real Madrid vươn lên thứ 3 với 21 điểm sau 9 vòng, kém Atletico Madrid 1 điểm và đội đầu bảng Barcelona 6 điểm. Khoảng cách này khiến trận El Clasico sắp tới mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Trước chuyến làm khách trên sân Camp Nou ở vòng 10 La Liga lúc 2h ngày 26/10 (giờ Hà Nội), thầy trò HLV Mourinho sẽ tiếp RB Leipzig tại Champions League lúc 2h ngày 22/10 (giờ Hà Nội).