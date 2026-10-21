Real Madrid 4-1 RB Leipzig: Mbappe ghi bàn và kiến tạo

Silva ghi bàn đầu tiên cho Real.

Real Madrid khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước RB Leipzig 1-0 nhờ bàn thắng của Bernardo Silva ở phút 43, sau khoảng thời gian đôi bên liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, với Arda Guler đóng vai trò kết nối lối chơi phía sau bộ ba tấn công. Kylian Mbappe bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc ở phút 20 khi cú sút đi chệch cột dọc, trong khi Vinicius Junior liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Phút 29, thủ môn Maarten Vandevoordt phải trổ tài cứu thua trước cú dứt điểm của Vinicius.

Tuy nhiên, RB Leipzig không dễ dàng chịu trận. Đội khách nhiều lần khai thác khoảng trống để phản công, buộc Thibaut Courtois phải làm việc vất vả. Phút 28, Romulo Cardoso tung cú sút một chạm nguy hiểm nhưng bị thủ thành người Bỉ cản phá xuất sắc. Antonio Nusa và Ridle Baku cũng có những tình huống khiến hàng thủ Real Madrid phải cảnh giác.

Thế trận giằng co chỉ được phá vỡ ở phút 43. Sau cú dứt điểm của Arda Guler bị Vandevoordt cản phá, bóng bật ra đúng vị trí Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha nhanh chóng tận dụng cơ hội, đưa bóng vào lưới trống để mở tỷ số cho Real Madrid.

Đội chủ nhà suýt nhân đôi cách biệt ngay sau đó khi Vinicius tung cú sút hướng vào góc cao, nhưng Vandevoordt tiếp tục có pha cứu thua ấn tượng. Dù tạo ra không ít cơ hội, Real Madrid vẫn chỉ dẫn trước một bàn sau 45 phút đầu tiên, trong bối cảnh Leipzig cho thấy họ đủ khả năng gây bất ngờ nếu tận dụng tốt những pha phản công.

Ngay đầu hiệp hai, Real đã có thêm bàn thắng. Từ đường treo bóng của Bellingham, Mbappe bật cao đánh đầu làm tường cho Guler dứt điểm cận thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Những phút cuối chứng kiến bàn thắng liên tiếp. Mbappe cứa lòng, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 83. Chỉ hai phút sau, đội khách rút ngắn tỷ số còn 1-3. Trong ngày gặp lại CLB cũ, Yan Diomande kịp ghi dấu ấn với pha bắt volley đẹp mắt, nâng tỷ số lên 4-1 cho Real.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.