Real Madrid 3-0 Racing Santander: Chiến thắng dễ dàng

Real Madrid ấn định chiến thắng ngay hiệp một. (Nguồn: Real Madrid C.F.﻿)

Real Madrid dễ dàng đánh bại Racing Santander 3-0 trên sân khách ở vòng 11 La Liga 2026/27, qua đó tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Ngay phút 12, Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chỉ 10 phút sau, Jude Bellingham nhân đôi cách biệt sau đường chọc khe của Arda Guler. Đến phút 37, Diomande tung cú vô-lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục kiểm soát thế trận. Mbappe suýt hoàn tất cú đúp nhưng dứt điểm trúng cột dọc.

Dù thắng đậm, HLV Jose Mourinho vẫn giữ vẻ mặt trầm tư, không ăn mừng khi các học trò ghi bàn.

Chiến thắng giúp Real Madrid có 27 điểm sau 11 vòng, tiếp tục cuộc đua vô địch La Liga khi kém Barca 3 điểm và thua Atletico đúng 1 điểm.

Ghi bàn:

- Real Madrid: Mbappe (12' pen), Bellingham (22'), Diomande (37')

Đội hình xuất phát Racing Santander vs Real Madrid

- Racing Santander: Jokin Agirrezabala, A.Mantilla, P. Ramon, J. Belocian, A. Caricol, Prati, I. Martin, Luque, S. Canales, I. Vicente, Y. Zabiri.

- Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, CCourtois, Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe.