Rẽ hướng từ khối A, nữ sinh Bắc Ninh chinh phục Hán ngữ tại giảng đường Trung Quốc

Từ sở thích đến suất học bổng toàn phần

Cơ duyên đến với tiếng Trung của Quỳnh bắt đầu từ những năm THCS. Qua những lần chơi game trực tuyến và giao lưu với bạn bè quốc tế, nữ sinh dần làm quen với những câu giao tiếp cơ bản. Khi ấy, việc học ngoại ngữ mới chỉ xuất phát từ sự tò mò của một đứa trẻ, hoàn toàn chưa có định hướng dài hạn.

Nguyễn Thị Quỳnh (sinh viên ĐH Quảng Tây, Trung Quốc).

Là học sinh lớp chuyên Toán, trường THPT Chuyên Bắc Ninh, phần lớn thời gian của Quỳnh gắn với những con số, công thức và kế hoạch học tập ở cấp THPT. Tuy nhiên, niềm yêu thích tiếng Trung vẫn được duy trì và dần trở nên rõ ràng hơn. Cuối năm lớp 11, nhận ra mong muốn gắn bó lâu dài với ngôn ngữ này, Quỳnh bắt đầu học chữ Hán bài bản và tìm hiểu cơ hội du học. Đến lớp 12, nữ sinh đạt chứng chỉ HSK5 để hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển học bổng.

Mùa tuyển sinh năm 2024, Quỳnh nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao. Tháng 9/2024, dù giấy báo nhập học từ ĐH Quảng Tây gửi về khá muộn, Quỳnh vẫn quyết định nhận học bổng toàn phần TP. Hữu nghị Nam Ninh (chương trình hợp tác giữa TP. Bắc Ninh và TP. Nam Ninh), chính thức bắt đầu hành trình du học.

Rèn luyện Hán ngữ qua những cuộc thi

Đặt chân đến ĐH Quảng Tây, Quỳnh nhanh chóng nhận ra, việc sống tại môi trường bản xứ đòi hỏi khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt. Để nhanh chóng bắt nhịp, bên cạnh giờ học trên lớp, nữ sinh chủ động giao lưu với du học sinh quốc tế và đăng ký tham gia các cuộc thi học thuật, kỹ năng từ cấp Trường đến cấp Tỉnh.

Các sân chơi này trở thành môi trường để Quỳnh thử thách vốn Hán ngữ ở nhiều dạng thức thực tế, từ thi ngữ âm, nghe, viết Hán tự, diễn thuyết trước đám đông, đến xây dựng giáo án và thể hiện kỹ năng giáo dục Hán ngữ. Việc chuẩn bị nội dung dưới áp lực thời gian và thi đấu cùng nhiều đối thủ bản địa buộc cô phải chủ động trau dồi vốn từ, rèn luyện phát âm và bản lĩnh sân khấu.

Quỳnh tích cực tham gia các hoạt động và cuộc thi Hán ngữ tại Quảng Tây.

Trong số những sân chơi từng tham gia, cuộc thi "Diễn thuyết tiếng Trung, TP. Nam Ninh" để lại cho Quỳnh nhiều ấn tượng. Ở phần thi tài năng, nữ sinh thử sức với một loại hình kịch truyền thống của địa phương. Khác với giao tiếp thông thường, hình thức biểu diễn này đòi hỏi cách phát âm và luyến láy đặc thù. Quỳnh phải dành nhiều thời gian luyện tập để hoàn thiện phần trình diễn, qua đó hiểu rõ hơn những yêu cầu khi thể hiện tiếng Trung địa phương trên sân khấu.

Quá trình học tập và dự thi giúp nữ sinh đạt nhiều thành tích, trong đó có: Giải Nhất cuộc thi Kỹ năng giáo dục Hán ngữ và giải Nhất Nghe, viết Hán tự cấp Trường; giải Nhì Nghe, viết Hán tự và giải Nhì Kỹ năng giáo dục Hán ngữ cấp Tỉnh Quảng Tây; giải Nhì cuộc thi Diễn thuyết tiếng Trung TP. Nam Ninh.

Không chỉ là nơi thử sức, các cuộc thi còn là dịp để Quỳnh (giữa) kết nối và học hỏi từ bạn bè quốc tế.

Kiên trì theo con đường mình chọn

Với Quỳnh, việc tham gia các cuộc thi không tách rời nhiệm vụ học tập trên lớp. Quá trình tra cứu tài liệu, bổ sung từ vựng và chuẩn bị bài thi thực chất là một hình thức ôn tập hiệu quả. Nhờ phương pháp học tập khoa học, Quỳnh duy trì kết quả học tập xuất sắc với điểm trung bình GPA đạt 4,61/5 (tương đương 96,06/100 điểm).

Quan trọng hơn những tấm giấy khen, các cuộc thi về kỹ năng giảng dạy Hán ngữ đã giúp nữ sinh định hình rõ hơn con đường sự nghiệp tương lai. Qua những lần đứng trên bục giảng thử nghiệm và trực tiếp xây dựng bài học, mong muốn trở thành giáo viên tiếng Trung tại Việt Nam dần trở thành mục tiêu rõ ràng trong cô.

Nhìn lại hành trình chuyển hướng từ một học sinh chuyên Toán, Quỳnh cho rằng, quyết định bước ra khỏi vùng an toàn đã mang đến nhiều cơ hội và trải nghiệm quý giá. Theo cô, nếu sớm từ bỏ, bản thân sẽ không có được những trải nghiệm như hiện tại. Vì vậy, dù gặp khó khăn, mỗi người vẫn nên kiên trì theo đuổi con đường đã lựa chọn.

Ảnh: NVCC