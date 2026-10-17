Rẽ hướng làm linh kiện ô tô cho VinFast, ông chủ Việt dự thu 2.000 tỷ/năm, rục rịch mở nhà máy tại Ấn Độ

Ông Lương Đức Thụ - Chủ tịch hội đồng quản trị Automech, trong một sự kiện làm việc với TP Hà Nội. Ảnh: Cổng thông tin TP Hà Nội

Ông có thể chia sẻ việc hợp tác với VinFast bắt đầu từ khi nào không?

Tôi nói thật là rất yêu ngành gia công chế tạo công nghiệp hỗ trợ này. Bản thân tôi như vậy, doanh nghiệp của tôi cũng làm cơ khí, nên luôn khao khát và chờ đợi cơ hội. Khi VinFast và Vingroup mở ra, bao nhiêu khát vọng được bày tỏ, chỉ mong tìm cơ hội hợp tác.

Ban đầu, doanh nghiệp của tôi làm mảng khác về ngành ô tô: cung cấp thiết bị, máy móc gia công chế tạo để sản xuất ô tô. Tôi tham gia rất nhiều xưởng ở nhà máy Hải Phòng, sau này có cả Hà Tĩnh.

Từ câu chuyện đó, tôi nhận thấy chiến lược của Tập đoàn Vingroup dành cho VinFast là trọng tâm và thúc đẩy rất nhanh. Quan sát xung quanh, các doanh nghiệp Việt bản chất còn yếu, tôi hối thúc nhiều nhưng anh em đầu tư chậm. Cuối cùng, từ một đơn vị cung cấp máy móc thiết bị, tôi quyết định đầu tư thêm hệ thống nhà máy để làm việc nhiều hơn với Vingroup.

Hiện tại, tôi tham gia cung cấp rất nhiều linh kiện và cụm linh kiện ô tô cho VinFast. Đó là khởi đầu và hiện nay công ty đang làm mảng linh kiện tương đối nhiều.

Vậy trước khi đồng hành với VinFast, Automech hợp tác với các doanh nghiệp như thế nào, quy mô ra sao và hiện nay thay đổi thế nào?

Trước đây, Automech còn rất nhỏ, chỉ bán máy móc gia công cơ khí, linh kiện ô tô nhỏ lẻ, quy mô manh mún và chưa có tính hệ thống. Hợp tác với VinFast là bước chuyển đổi vượt bậc, giúp doanh nghiệp tăng vọt doanh số.

Nhưng cái được lớn hơn cả là chúng tôi xây dựng được đội ngũ biết làm việc bài bản theo hệ thống và tiêu chuẩn quốc tế. Các bạn kỹ thuật, bộ phận mua hàng, QC của VinFast hỗ trợ rất nhiều tại hiện trường, giúp hệ thống của Automech trưởng thành và tự tin bước ra quốc tế.

Ông có thể chia sẻ vài con số về nhân sự hay doanh số trước và sau khi hợp tác không?

Tăng trưởng của Automech rất rõ rệt. Doanh số 3 năm gần đây đẩy từ 800 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng; năm 2025 đạt 1.500 tỷ đồng và năm nay dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng. Toàn ngành khó đạt tốc độ nhanh như vậy, nhưng nhờ VinFast tăng trưởng và sản lượng tăng mạnh, chúng tôi được hưởng lợi lớn.

Có câu chuyện nào về sự hỗ trợ của VinFast khiến ông nhớ nhất không?

Điều ấn tượng nhất và gần như chưa có tiền lệ ở Việt Nam là sự hỗ trợ ngược lại từ VinFast. Đội ngũ kỹ thuật của họ xuống tận nhà máy chúng tôi để đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiến độ hoàn toàn miễn phí.

Đáng lẽ những việc này nhà cung ứng phải tự hoàn thiện trước mới được giao việc. Đằng này, VinFast thấy đối tác yếu khâu nào là cử người xuống hỗ trợ, đào tạo thao tác để đạt chuẩn quốc tế.

Trước đây, khi đi thuê chuyên gia của Toyota Việt Nam hay các hãng xe khác, họ cũng không hiểu sâu vì họ chủ yếu lắp ráp chứ không làm nội địa hóa. Chính sự đồng hành sát sao tại hiện trường của VinFast đã giúp chúng tôi tự tin làm chủ công nghệ như hôm nay.

Hiện tại doanh nghiệp mình đang cung ứng bao nhiêu sản phẩm cho VinFast?

Về linh kiện rời, có lẽ lên tới hàng nghìn mã khác nhau trên các dòng xe, chủ yếu là chi tiết thân vỏ. Về cụm chi tiết, công ty đang sản xuất khung cho 2 mẫu xe bus điện và cụm CCB (cụm quan trọng hàng đầu của thân vỏ xe) cho 3 mẫu ô tô.

Tính cả nhà máy mới ở Hà Tĩnh, Automech hiện có bao nhiêu nhà máy và nhân sự?

Hiện công ty có 3 nhà máy với quy mô hơn 1.000 nhân sự toàn hệ thống. Trước khi hợp tác với VinFast, chúng tôi chỉ có khoảng 200 người, nghĩa là quy mô nhân sự đã tăng gấp 5 lần. Sắp tới, tỉnh Bắc Ninh cũng giao cho công ty một cụm công nghiệp để xây dựng tổ hợp chuyên sản xuất cụm linh kiện ô tô.

Thông thường các nhà cung cấp rất lo ngại về đầu ra. Khi bắt tay với VinFast, ông có băn khoăn hay lo lắng điều gì không?

Chúng tôi không hề lấn cấn điều gì vì có niềm tin tuyệt đối. Tôi đi cùng VinFast từ ngày đầu, theo dõi sát tinh thần hành động của Vingroup. VinFast triển khai kế hoạch cực kỳ rõ ràng, thậm chí làm nhanh hơn kế hoạch do thị trường đón nhận tốt. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn không phải lo lắng về sản lượng hay việc làm trong tương lai.

Vingroup và VinFast hiện đã tiến ra thế giới. Ông nghĩ có cơ hội nào cho các doanh nghiệp như bên ông cùng bước ra toàn cầu không?

Chắc chắn có cơ hội. VinFast đã hiện diện tại Ấn Độ, Indonesia và nhiều nước khác ở châu Âu, Bắc Mỹ. Vừa qua, tôi đã chủ động sang Ấn Độ khảo sát mặt bằng độc lập để tính đến phương án mở nhà máy làm linh kiện, cụm linh kiện đi theo VinFast. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm đồng hành của chúng tôi.

Việt Nam đã sản xuất ô tô 20 - 30 năm nay, nhưng đáng buồn là các hãng xe trước đây gần như không tạo ra nội địa hóa, khiến ngành công nghiệp phụ trợ dậm chân tại chỗ. Từ khi có VinFast, ngành này hình thành rất nhanh. Điển hình như Automech, từ đơn vị thuần bán máy móc chưa có kinh nghiệm làm linh kiện ô tô, nay đã tự tin sản xuất và đạt chứng chỉ quốc tế IATF 16949. Đó là vai trò dẫn dắt rõ ràng của VinFast.

Trước đây, đã bao giờ ông nghĩ mình sẽ làm chủ một doanh nghiệp doanh thu 2.000 tỷ đồng và chuẩn bị ra nước ngoài chưa?

Trước đây tôi từng nghĩ tới con số 2.000 tỷ đồng hoặc hơn, nhưng dự tính phải mất 5 đến 10 năm nữa chứ không nghĩ tốc độ có thể đẩy nhanh chỉ trong vòng 3 năm như vậy.

Đứng trước các đòi hỏi ngày càng cao về sản lượng và cải tiến dây chuyền, ông có bị áp lực không?

Áp lực đến từ hai phía: thứ nhất là khát khao của chính mình muốn lớn mạnh để nhận thêm việc; thứ hai là áp lực phải tuân thủ chất lượng, tiến độ và tiêu chuẩn quốc tế của VinFast. Bắt buộc chúng tôi phải liên tục nâng cấp hệ thống để đáp ứng chuỗi cung ứng, không thể ngồi chờ hay giữ cách làm cũ, mà phải luôn tiến lên.

Thời gian tới ông có định mở rộng danh mục sản phẩm cho VinFast không?

Chắc chắn rồi. Một chiếc ô tô có hàng nghìn chi tiết, mở ra cơ hội rất lớn cho các nhà sản xuất. Tôi thường xuyên trao đổi với các doanh nghiệp trong ngành để cùng nhau nhận thêm các cụm linh kiện nhằm hoàn thiện năng lực. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư máy móc để làm được nhiều chi tiết hơn, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy ngành công nghiệp.

Ngoài ra, ông có định tiếp tục mở rộng đầu tư khác không?

Rõ ràng rồi. Kế hoạch của Vingroup dành cho VinFast rất lớn. Tôi bám sát nên biết tốc độ tăng trưởng thậm chí vượt kế hoạch, nhờ sự hấp thụ của thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Với chiến lược tiến ra nước ngoài của VinFast, cơ hội cho những doanh nghiệp như Automech tăng theo cấp số nhân, đòi hỏi bắt buộc phải mở rộng. Gần đây nhất, ngày 13/10 vừa rồi, công ty đã khởi công nhà máy thứ ba tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), nằm sát VinFast. Đây cũng chỉ là một bước đi tiếp theo, công ty chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng.

Ông có lời khuyên nào dành cho các doanh nghiệp Việt muốn tham gia lĩnh vực này?

Tôi luôn chia sẻ một điều: nếu không nỗ lực đi thì sẽ không bao giờ đến và vĩnh viễn mất cơ hội. Yêu cầu thị trường rất gấp, VinFast bắt buộc phải chạy nhanh. Nếu doanh nghiệp Việt không làm, các nhà sản xuất phụ tùng quốc tế sẽ vào thay thế.

Vì vậy, doanh nghiệp phải mạnh dạn đầu tư bước qua rào cản. Về phía Automech, ngoài sản xuất linh kiện, chúng tôi còn cung cấp máy móc thiết bị. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi làm việc với VinFast, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư thiết bị với chính sách ưu đãi, thậm chí giãn hoãn tiến độ thanh toán để anh em có máy móc tham gia chuỗi cung ứng ngay. Chúng tôi hỗ trợ bằng hành động cụ thể chứ không chỉ là lời khuyên.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!