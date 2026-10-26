Rẻ hơn Kia Morning, hatchback giá 255 triệu đồng đẹp long lanh, mạnh 127 mã lực, phạm vi hoạt động 420 km chị em nhìn là mê

Hatchback đẹp long lanh, mạnh 127 mã lực, phạm vi hoạt động 420 km

Xe điện BYD Seagull 2027

BYD Seagull 2027 được cải tiến về kích thước, không gian nội thất, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đồng thời lần đầu được trang bị pin Blade thế hệ thứ hai cùng công nghệ sạc nhanh Flash-Charging.

So với thế hệ trước, BYD Seagull 2027 có kích thước lớn hơn đáng kể, với chiều dài 4.205 mm, chiều rộng 1.810 mm, chiều cao 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Trong khi đó, mẫu xe tiền nhiệm có chiều dài 3.780 mm, rộng 1.715 mm, cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở 2.500 mm. Sự gia tăng về kích thước được kỳ vọng mang lại không gian cabin rộng rãi hơn, đồng thời cho phép xe bố trí đủ năm chỗ ngồi thay vì bốn chỗ như trước.

Ngoại thất tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế "thẩm mỹ hàng hải" đặc trưng của BYD, với kiểu dáng hatchback thể thao, phần thân xe gọn gàng và cụm đèn định vị tạo hình ba mũi đinh ba. Khách hàng có thể lựa chọn sáu màu sơn ngoại thất gồm xanh lá chanh, hồng dâu, trắng kem, cam xoài, xanh dừa nhạt và xám mè mang đến nhiều lựa chọn cá nhân hóa cho mẫu xe điện cỡ nhỏ này.

Khoang nội thất BYD Seagull thế hệ mới được thiết kế theo bố cục nằm ngang, kết hợp các vật liệu hoàn thiện cao cấp hơn và ba phối màu mới gồm Trắng vỏ sò, Hồng bầu trời trong vắt và Xám sao cực. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 15,6 inch, thuộc hệ thống buồng lái thông minh DiLink 150 và tích hợp trí tuệ nhân tạo DeepSeek phiên bản đầy đủ.

Xe được trang bị cốp phía trước

Danh sách trang bị tiện nghi cũng được nâng cấp với ghế lái chỉnh điện sáu hướng, ghế hành khách phía trước chỉnh điện bốn hướng, cùng chức năng sưởi và thông gió ba cấp độ cho cả hai ghế trước. Ghế lái còn có tính năng massage đa chế độ, trong khi hệ thống sạc điện thoại không dây công suất 50 W, đèn viền nội thất 127 màu và dàn âm thanh tám loa góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Ngoài ra, BYD Seagull thế hệ mới có khoang hành lý phía trước dung tích 94 lít và khoang chứa đồ phía sau có thể mở rộng lên đến 1.380 lít, giúp tăng tính thực dụng trong những chuyến đi hằng ngày.

Về công nghệ an toàn, điểm nhấn của BYD Seagull mới là hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 300, còn được gọi là "God's Eye", sử dụng công nghệ LiDAR trên cấu hình được trang bị tương ứng. Hệ thống này hỗ trợ các tính năng điều hướng hỗ trợ lái trên đường đô thị CNOA và đường cao tốc HNOA, nhận diện đèn tín hiệu giao thông kèm bộ đếm ngược cũng như phát hiện, tránh chướng ngại vật trong nhiều tình huống.

Hệ truyền động của BYD Seagull thế hệ mới gồm hai tùy chọn động cơ điện

Những công nghệ này giúp nâng cao khả năng nhận biết môi trường xung quanh và hỗ trợ người lái xử lý các tình huống giao thông phức tạp. Bên cạnh hệ thống hỗ trợ lái, BYD Seagull thế hệ thứ hai còn sử dụng cấu trúc thân xe dạng lồng với bố trí "mười thanh ngang, bốn thanh dọc", tối đa sáu túi khí và hệ thống ổn định chống nổ lốp nhằm tăng cường khả năng bảo vệ hành khách.

Hệ truyền động của BYD Seagull thế hệ mới gồm hai tùy chọn động cơ điện, với công suất lần lượt là 114 và 127 mã lực. Cả hai cấu hình đều tạo ra mô-men xoắn cực đại 130 Nm, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị. Xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai của BYD với hai mức dung lượng 30,1 kWh và 39,2 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC lần lượt là 320 km và 420 km.

Giá hatchback BYD Seagull

Hatchback BYD Seagull có 5 phiên bản, giá từ 65.900-99.900 Nhân dân tệ (tương đương 255,36-387,10 triệu đồng).

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