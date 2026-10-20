Rẻ hơn 60 triệu đồng, MG ZS cạnh tranh ra sao với Toyota Yaris Cross?

Sau thời gian dài đồn đoán, MG ZS thế hệ mới đã chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam, chuyển thành một mẫu xe hybrid, chỉ có một phiên bản kèm giá bán 668 triệu đồng.

Khi thị trường đang chứng kiến xu hướng hybrid diễn ra khá mạnh mẽ, MG ZS Hybrid+ không thiếu đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc SUV cỡ B. Một trong những cái tên nổi bật hàng đầu là Toyota Yaris Cross, với phiên bản HEV hiện có giá 728 triệu đồng.

Ra mắt thế hệ mới với sự lột xác về ngoại hình, trang bị và cả hệ truyền động, MG ZS Hybrid+ có gì để đối đầu trực tiếp Toyota Yaris Cross HEV?

Phúc Hậu