RE 13 – Tái ngộ để kết nối những miền sáng tạo

Cuộc đối thoại nghệ thuật đương đại

Diễn ra từ ngày 1 đến 6-11 tại Art Space (42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Hà Nội), triển lãm “RE 13 – Tái ngộ – Kết nối – Sáng tạo” đánh dấu lần đầu nhóm RE 13 tổ chức một cuộc gặp gỡ nghệ thuật chung.

Tác phẩm "Chợ quê" (khắc gỗ màu) - Nguyễn Duy Nhiếp.

71 tác phẩm của 31 tác giả tạo nên không gian đa sắc với sơn mài, sơn dầu, lụa, khắc gỗ màu, acrylic, đá và chất liệu tổng hợp. Mỗi người theo đuổi một mối quan tâm riêng, từ con người, thiên nhiên, đời sống lao động đến những biến chuyển của xã hội hiện đại. Sự khác biệt trong đề tài và cách biểu đạt tạo nên những cuộc đối thoại dòng chảy sáng tạo.

Tác phẩm "Cánh buồm đỏ thắm" (acrylic) - Nguyễn Thị Thu Hiền.

Với họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền (Hiền Bi), sáng tác bắt nguồn từ những điều bình dị trong đời sống. Tình yêu con người và thiên nhiên hòa quyện trong những rung động cá nhân, được chị chuyển tải bằng cách thể hiện khái quát, chú trọng tinh thần chung của sự vật. Trong khi đó, họa sĩ Duy Khuê gửi gắm sức sống và khát vọng vươn lên qua hình ảnh mầm xanh giữa đá sỏi khô cằn. Hai cách tiếp cận khác nhau cùng cho thấy đời sống thường nhật vẫn là nguồn cảm hứng dồi dào để người nghệ sĩ khám phá những ý nghĩa rộng hơn về con người.

Tác phẩm "Thời gian" (sơn tổng hợp) - Phạm Minh Tùng.

Ở một hướng tìm tòi khác, họa sĩ Nguyễn Đình Vũ đặt vấn đề về vị trí của con người giữa những đối cực của đời sống hiện đại:Truyền thống và hiện đại, bản năng và kỹ năng xã hội, tự nhiên và nhân tạo. Những câu hỏi ấy mở rộng không gian suy ngẫm của triển lãm, đưa nghệ thuật đến gần những chuyển động phức tạp của xã hội đương thời.

Giữ mạch nguồn, mở những chân trời mới

Mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, quê hương và ký ức văn hóa là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của nhiều thành viên RE 13. Họa sĩ Nông Trang hướng đến vẻ đẹp bình dị của đời sống nông thôn qua hình ảnh núi non, sông nước và những dáng người nhỏ bé giữa thiên nhiên. Qua đó, các tác phẩm hiện khát vọng về sự hài hòa, bình yên giữa con người với cảnh vật.

Tác phẩm "Cố hương" (lụa) - Nông Trang.

Với họa sĩ Trịnh Thuận, chất liệu lụa truyền thống mở ra cách thể hiện riêng trong bộ ba tác phẩm “Chân dung em gái vùng cao” sáng tác năm 2026. Từ những cuộc gặp gỡ trong các chuyến đi miền núi, họa sĩ tập trung vào ánh mắt trong veo, đôi má ửng hồng và vẻ hồn nhiên của trẻ em vùng cao. Sự kết hợp giữa trang phục truyền thống với những chi tiết hiện đại tạo nên nét giao thoa văn hóa, trong khi gam màu trầm ấm gợi cảm giác hoài niệm về những vẻ đẹp mộc mạc.

Tác phẩm "Chiều Long Biên" (sơn mài) - Nguyễn Minh Hải.

Tác phẩm "Thu Hà Nội 2" (sơn dầu) - Trần Quang Dũng.

Họa sĩ Nguyễn Văn Việt tiếp cận hiện thực từ vẻ đẹp của con người và thiên nhiên qua những biến chuyển tinh tế của ánh sáng. Với anh, mỗi tương phản dù nhỏ cũng có thể khơi nguồn cảm xúc, để hội họa lưu giữ những khoảnh khắc lắng đọng của không gian và thời gian.

Câu chuyện kế thừa và làm mới các giá trị văn hóa được họa sĩ Minh Phố gửi gắm trong tác phẩm “Ngày xửa ngày xưa”. Theo họa sĩ, phát triển luôn đi cùng đổi thay, điều quan trọng là biết tiếp nối những giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay, tạo sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, ký ức và tương lai. Sự thấu hiểu cội nguồn giúp con người hội nhập mà vẫn giữ được bản sắc.

Tác phẩm "Em bé dân tộc" (lụa) - Trịnh Thị Thuận.

Tác phẩm "Trò chơi" (in khắc gỗ) - Trương Nguyễn Nguyên Kha.

Từ những quan tâm riêng ấy, “RE 13 – Tái ngộ – Kết nối – Sáng tạo” cho thấy sức sống của một cộng đồng nghệ sĩ được hình thành từ nền tảng học thuật chung nhưng không ngừng mở rộng những con đường sáng tác.

Cuộc hội ngộ sau 13 năm vượt ra ngoài sự gặp lại của những người đồng môn, đó là dịp chia sẻ kinh nghiệm, tiếp nhận những góc nhìn khác biệt và khơi mở khả năng hợp tác trong tương lai.

Ba tinh thần tái ngộ, kết nối và sáng tạo cũng trở thành lời gợi mở cho hành trình tiếp theo của mỗi nghệ sĩ trong đời sống mỹ thuật đương đại.