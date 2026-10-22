RE 13 - kết nối những hành trình sáng tạo

Trích từ tác phẩm "Chiều Long Biên", tranh sơn mài của Nguyễn Minh Hải. (Ảnh: NVCC)

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 6/11 tới đây tại không gian nghệ thuật Art Space (Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 phố Yết Kiêu, Cửa Nam, Hà Nội), đánh dấu chặng đường trưởng thành, đồng thời mở ra cơ hội đối thoại, giao lưu và kết nối giữa những người cùng chung nền tảng đào tạo nhưng đã lựa chọn những hướng đi riêng.

Đa dạng ngôn ngữ, góc nhìn

Triển lãm giới thiệu diện mạo nghệ thuật đa dạng, gồm hội họa, điêu khắc với những sáng tác giàu chất hiện thực đến các biểu đạt mang tính biểu tượng và gợi mở. Các chất liệu: sơn mài, sơn dầu, lụa, khắc gỗ màu, acrylic, đá... được vận dụng theo những cách thức khác nhau, thể hiện sự tìm tòi của mỗi nghệ sĩ trong quá trình xây dựng ngôn ngữ tạo hình riêng.

"Biển chiều" của Nguyễn Thị Thu Hiền, chất liệu: acrylic. (Ảnh: NVCC)

Điểm chạm giữa các tác phẩm là sự quan tâm đến con người, thiên nhiên, ký ức và chuyển động đời sống. Cảnh sắc quê hương, nhịp sống thường ngày, suy tư về bản sắc, thời gian và sự biến đổi... là những chủ đề thể hiện góc nhìn riêng, phản ánh hiện thực người nghệ sĩ quan sát, trải nghiệm và chiêm nghiệm. Từ đó, mọi rung động, suy tư được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật.

Với họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, cuộc sống bình dị là nguồn cảm hứng xuyên suốt quá trình sáng tác. Từ những điều đã gặp, đã trải qua, chị tìm cách khái quát hiện thực bằng cảm nhận cá nhân, hướng tới sự chân thực, giàu cảm xúc và làm nổi bật tinh thần của sự vật.

"Chớm thu 2", tranh sơn mài của Trương Văn Linh. (Ảnh: NVCC)

Họa sĩ Nguyễn Duy Khuê lại gửi gắm suy ngẫm về nghị lực và sức sống qua tác phẩm gợi liên tưởng đến khả năng thích nghi, vượt qua nghịch cảnh và khát vọng vươn tới những giá trị tốt đẹp. Từ hình tượng thiên nhiên cụ thể, tác phẩm mở rộng ý nghĩa đến hành trình của con người trước những thử thách, nơi sức sống và ý chí trở thành động lực để tiếp tục tiến về phía trước.

Những biến đổi của xã hội hiện đại cũng là mối quan tâm trong sáng tác của họa sĩ Nguyễn Đình Vũ. Qua quan sát hiện thực, anh đặt ra những câu hỏi về vị trí của con người giữa truyền thống và hiện đại, giữa tự nhiên và nhân tạo, giữa bản năng và những kỹ năng được hình thành trong quá trình thích nghi với đời sống xã hội. Sử dụng acrylic và vàng lá trên lụa, họa sĩ đã có nhiều sự tìm tòi trong kết hợp chất liệu, đồng thời gợi mở những suy tư về sự vận động, biến đổi và mối quan hệ giữa con người với thế giới chung quanh.

"Thu về" của Nông Thị Thu Trang, chất liệu: màu Gouache trên giấy Duplex. (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, họa sĩ Nông Thị Thu Trang (Nông Trang) trở về với những hình ảnh thân thuộc của quê hương. Thiên nhiên, lao động sản xuất và nhịp sống nông thôn là những nguồn cảm hứng nổi bật trong sáng tác của chị. Những dáng người giữa thiên nhiên rộng lớn, những đường nét gợi nhớ miền quê và sắc thái trầm lắng của cảnh vật góp phần thể hiện tình yêu quê hương, sự gắn bó với cội nguồn cùng khát vọng về cuộc sống hài hòa, thanh bình.

Cũng hướng đến vẻ đẹp con người, họa sĩ Trịnh Thị Thuận (Thuận Trịnh) lựa chọn chân dung trẻ em vùng cao làm đề tài sáng tác trên chất liệu lụa truyền thống. Những chuyến đi miền núi và các cuộc gặp gỡ trong đời sống đem đến cho chị cảm hứng về những gương mặt trẻ thơ với đôi mắt trong veo, nét hồn nhiên và vẻ đẹp riêng được bồi đắp từ môi trường văn hóa.

"Hoa Tết", tranh sơn dầu của Nguyễn Văn Việt. (Ảnh: NVCC)

Theo đuổi nghệ thuật hiện thực, họa sĩ Nguyễn Văn Việt quan tâm đến vẻ đẹp của con người và thiên nhiên trong những khoảnh khắc cụ thể. Sự tương phản của ánh sáng, những biến đổi tinh tế trong sắc độ và hình khối là những yếu tố khơi gợi cảm hứng sáng tác.

Một hướng tiếp cận khác được thể hiện qua sáng tác của họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố). Anh quan tâm đến mối quan hệ giữa ký ức văn hóa và đời sống hôm nay. Theo quan niệm của họa sĩ, sự phát triển luôn đi cùng những đổi thay; điều quan trọng là biết kế thừa, làm mới các giá trị văn hóa để tạo nên sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, giữa gìn giữ và phát triển. Từ đó, sáng tác đặt ra vấn đề về cách con người tiếp nhận di sản, duy trì sự gắn bó với cội nguồn trong quá trình hội nhập và đổi mới.

"Ngày xửa ngày xưa" của Nguyễn Minh, chất liệu: tổng hợp. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh những sáng tác hướng đến con người và các vấn đề xã hội, triển lãm còn dành nhiều không gian cho cảm nhận về thiên nhiên, màu sắc và vẻ đẹp của đời sống thường nhật.

Các tác phẩm của Nguyễn Đức Khởi, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Trọng Thưởng, Trần Quang Dũng... cho thấy những cách cảm nhận khác nhau về thời gian và cảnh sắc. Qua chất liệu lụa, sơn dầu hay sơn mài, mỗi tác giả lựa chọn một cách biểu đạt riêng để lưu giữ những khoảnh khắc thiên nhiên trong cảm nhận cá nhân.

"Chiều xuân", tranh sơn dầu của Nông Tiến Dũng. (Ảnh: NVCC)

Ở phương diện khác, các tác phẩm điêu khắc đá của Nguyễn Xuân Giáp đưa chất liệu tự nhiên vào không gian triển lãm, mở rộng khả năng cảm nhận nghệ thuật qua hình khối và bề mặt vật liệu. Những sáng tác của Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Xuân Lân cũng góp phần thể hiện sự phong phú trong lựa chọn chất liệu, kỹ thuật và cách tổ chức hình ảnh của các nghệ sĩ.

Nét phong phú về loại hình, chất liệu và đề tài cho thấy các họa sĩ luôn cách tiếp cận riêng trong thực hành nghệ thuật. Sự khác biệt tạo nên diện mạo nhiều sắc thái của triển lãm, đồng thời phản ánh quá trình mỗi nghệ sĩ tự tìm kiếm, bồi đắp và định hình tiếng nói sáng tạo của mình.

Từ hội ngộ đến kết nối sáng tạo

Tên gọi "RE 13 - Tái ngộ - Kết nối - Sáng tạo" thể hiện tinh thần xuyên suốt của cuộc triển lãm. Sau 13 năm tốt nghiệp, mỗi thành viên đã trải qua những chặng đường riêng trong công việc và sáng tác. Có họa sĩ đã gắn bó với giảng dạy mỹ thuật, có người tập trung vào hoạt động sáng tác, người vẫn tiếp tục thử nghiệm với chất liệu và phương thức biểu đạt mới...

"Tình quê", tranh sơn mài của Vũ Tuấn Dũng. (Ảnh: NVCC)

Trong hoạt động nghệ thuật, nền tảng đào tạo có thể tạo nên điểm khởi đầu chung, nhưng con đường sáng tác của mỗi người được định hình bởi trải nghiệm sống, môi trường làm việc, sự kiên trì và khả năng tự đổi mới.

Qua thời gian, những khác biệt về đề tài, phong cách và ngôn ngữ tạo hình ngày càng rõ nét. Triển lãm là dịp để các nghệ sĩ nhận diện sự trưởng thành ấy, trao đổi về những lựa chọn sáng tác và tiếp cận các góc nhìn khác nhau trong cùng một không gian nghệ thuật.

"Góc nhỏ của cha", tranh khắc gỗ màu của Trần Xuân Quang. (Ảnh: NVCC)

Tinh thần kết nối được thể hiện qua cuộc gặp gỡ giữa những cá tính sáng tạo, giữa các chất liệu, phương thức biểu đạt, giữa ký ức của chặng đường đã qua với nhiều dự định phía trước. Trong đó, tình đồng môn tựa sợi dây gắn kết, còn nghệ thuật trở thành phương tiện để các thành viên tiếp tục đối thoại, chia sẻ.

Là triển lãm đầu tiên của nhóm RE 13, sự kiện là dấu ấn quan trọng hành trình của các học viên Cao học Mỹ thuật K13 về cơ hội khơi mở những trao đổi chuyên môn, nuôi dưỡng cảm hứng và thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong tương lai.