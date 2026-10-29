RDIF nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch RDIF Stanislav Pozhanov.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đã giới thiệu về TP Đà Nẵng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tính đến nay, trên địa bàn TP có 13 dự án của Liên bang Nga với tổng vốn đầu tư khoảng 3,4 triệu USD. TP Đà Nẵng mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư và du lịch với Liên bang Nga; đồng thời, kỳ vọng RDIF với thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới đối tác của mình, quan tâm nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp, hỗ trợ kết nối với các quỹ đầu tư, tập đoàn và doanh nghiệp Nga có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm để tìm hiểu, tham gia các dự án tiềm năng tại Đà Nẵng…

Phó Chủ tịch RDIF Stanislav Pozhanov bày tỏ quan tâm đến các cơ hội hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng, trong đó có lĩnh vực tài chính, hạ tầng cảng biển và logistics, năng lượng, y tế, du lịch, hạ tầng giao thông và công nghệ cao. Đối với lĩnh vực du lịch, sẽ nghiên cứu mở thêm các đường bay trực tiếp từ Nga đến Đà Nẵng, góp phần tăng cường kết nối, thu hút khách du lịch Nga đến Đà Nẵng. Trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển và logistics, sẽ nghiên cứu khả năng đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi nhằm phát triển dịch vụ logistics. Về năng lượng, RDIF đề xuất nghiên cứu các giải pháp cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng. Hai bên cũng trao đổi về khả năng nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực y tế, hạ tầng giao thông và công nghệ cao, hướng đến khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới.