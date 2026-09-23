RCEP - 'Bàn đạp' cho doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu toàn cầu

Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập với kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, tuy nhiên chuỗi cung ứng đang tái định hình bởi cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn và xu hướng bảo hộ mậu dịch quay trở lại, vì thế, một sân chơi cởi mở, ổn định và có luật chơi rõ ràng như RCEP càng trở nên quý giá đối với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.

Thời gian tới, nhằm tăng tốc xây dựng thương hiệu hàng Việt trên thị trường RCEP cần sự cộng hưởng giữa nội lực doanh nghiệp và quyết tâm, chung sức của cả hệ thống để doanh nghiệp thực sự làm chủ công nghệ, tiêu chuẩn và từng bước tự tin khẳng định giá trị, thương hiệu Việt trên bản đồ kinh tế khu vực, cũng như toàn cầu.