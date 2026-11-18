Từng phải đấu tranh để được phát hành album đầu tay, thậm chí công khai tố cáo hãng thu âm kìm hãm sự nghiệp suốt nhiều năm, RAYE nay trở thành cái tên nổi bật nhất tại Grammy 2027 với 11 đề cử. Hành trình từ một nghệ sĩ trẻ bị tước đi quyền tự do sáng tạo đến vị thế dẫn đầu giải thưởng âm nhạc danh giá là minh chứng cho nghị lực và tài năng của nữ ca sĩ người Anh.

Ngày 16/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử Grammy 2027. RAYE gây chú ý khi dẫn đầu mùa giải với tổng cộng 11 đề cử, trong đó có cả ba hạng mục quan trọng nhất: Bản thu của Năm, Ca khúc của Năm và Album của Năm.

Với thành tích này, nữ ca sĩ cân bằng kỷ lục về số lượng đề cử Grammy nhiều nhất dành cho một nữ nghệ sĩ trong một năm, thành tích từng được Beyoncé thiết lập tại Grammy 2025. Đây là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của RAYE, nhất là khi nhìn lại những năm tháng cô từng phải vật lộn để giành quyền được phát hành âm nhạc của chính mình.

Bảy năm bị kìm hãm và cuộc đấu tranh giành quyền tự do nghệ thuật

RAYE, tên thật Rachel Agatha Keen, sinh năm 1997 tại Anh. Sở hữu giọng hát nội lực cùng khả năng sáng tác nổi bật, cô sớm được kỳ vọng trở thành một gương mặt triển vọng của âm nhạc quốc tế. Năm 2014, khi mới 17 tuổi, RAYE ký hợp đồng với Polydor Records, mở ra cánh cửa bước vào ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp.

Thế nhưng, giấc mơ của nữ ca sĩ nhanh chóng biến thành những năm tháng thất vọng. Dù liên tục sáng tác, phát hành các đĩa đơn và hợp tác với nhiều nghệ sĩ, RAYE vẫn không thể đưa album phòng thu đầu tay đến với công chúng. Trong hơn 7 năm gắn bó với hãng thu âm, cô chủ yếu hoạt động với tư cách nhạc sĩ, đồng thời tham gia sáng tác cho những tên tuổi như David Guetta, Jax Jones và Beyoncé.

Trớ trêu thay, trong khi những sáng tác của RAYE góp phần tạo nên thành công cho các nghệ sĩ khác, chính cô lại không được trao cơ hội phát triển sự nghiệp solo như mong muốn. Việc liên tục bị trì hoãn kế hoạch phát hành album khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái bế tắc, bất mãn và cảm thấy tiếng nói nghệ thuật của mình không được tôn trọng.

Năm 2021, RAYE quyết định công khai nỗi thất vọng trên mạng xã hội. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi, trong khi điều duy nhất mình thực sự quan tâm là âm nhạc. Lời bộc bạch nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời làm dấy lên cuộc tranh luận về quyền lợi của nghệ sĩ trẻ trước sự kiểm soát từ các hãng thu âm lớn.

Không lựa chọn tiếp tục chấp nhận tình cảnh đó, RAYE chấm dứt hợp đồng với Polydor vào năm 2021. Quyết định này đồng nghĩa với việc cô phải tự tìm con đường mới, nhưng cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ có cơ hội toàn quyền quyết định hướng đi nghệ thuật của mình.

Từ nghệ sĩ độc lập đến hiện tượng âm nhạc quốc tế

Năm 2023, RAYE phát hành album đầu tay My 21st Century Blues. Dự án không đơn thuần đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm chờ đợi, mà còn giống như lời tuyên bố về quyền tự do sáng tạo của một nghệ sĩ từng bị kìm hãm.

Thông qua những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân, nữ ca sĩ đưa vào âm nhạc các trải nghiệm tổn thương, những góc khuất trong cuộc sống và hành trình tìm lại chính mình. Đặc biệt, ca khúc Escapism nhanh chóng trở thành hiện tượng, vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn Anh và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.

Thành công của album giúp RAYE chứng minh rằng cô không chỉ là một nhạc sĩ đứng sau những bản hit của người khác, mà còn đủ khả năng xây dựng bản sắc riêng và chinh phục khán giả bằng chính câu chuyện của mình.

Tiếp nối dấu ấn đó, album THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE trở thành tâm điểm trong mùa giải Grammy 2027. Dự án thể hiện sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của RAYE khi kết hợp pop với soul, jazz và những ảnh hưởng từ dàn nhạc giao hưởng. Thay vì đi theo cấu trúc ca khúc quen thuộc, nữ nghệ sĩ chú trọng xây dựng mạch kể xuyên suốt, khai thác chiều sâu cảm xúc thông qua cách phối khí, chuyển đoạn và xử lý giọng hát.

11 đề cử Grammy vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một thành tích nghề nghiệp. Đó còn là dấu mốc cho hành trình một nghệ sĩ từng không thể phát hành album của chính mình nay được giới chuyên môn ghi nhận ở những hạng mục danh giá nhất.

Từ nạn nhân của một hệ thống từng khiến cô phải lên tiếng cầu cứu, RAYE đã trở thành người làm chủ con đường âm nhạc và tạo dựng vị thế bằng thực lực. Câu chuyện của nữ ca sĩ cũng đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm về quyền tự quyết của nghệ sĩ trong ngành công nghiệp giải trí: tài năng có thể mở ra cánh cửa, nhưng quyền được tự do sáng tạo mới là điều giúp họ thực sự tỏa sáng.