Ray-Ban Meta Gen 3: Đổi mới nhưng chưa đột phá so với Gen 2

Ray-Ban Meta Gen 3 (trái) và Ray-Ban Meta Gen 2 (phải)

Tại Meta Connect 2026, Meta đã giới thiệu một loạt kính thông minh mới, trong đó có những mẫu đầu tiên của hãng không được trang bị camera. Dù vậy, Ray-Ban Meta vẫn giữ vị trí là dòng sản phẩm chủ lực.

Ray-Ban Meta Gen 3 kế thừa nhiều cải tiến từng xuất hiện qua các bản cập nhật trong năm qua. Nếu chỉ nhìn vào thiết kế, màu sắc và các tùy chọn gọng kính mới, không dễ nhận ra Ray-Ban Meta Gen 3 khác Gen 2 ở đâu.

Những khác biệt đáng chú ý chủ yếu nằm trong thông số kỹ thuật và các nâng cấp bên trong. Đây cũng là những yếu tố cần xem xét kỹ bởi Gen 3 có giá khởi điểm cao hơn đáng kể so với thế hệ trước.

GEN 3 THAY ĐỔI DIỆN MẠO VỚI HAI KIỂU GỌNG MỚI

Ray-Ban Meta Gen 3 không chỉ được tinh chỉnh để có thiết kế nhỏ gọn hơn mà còn bổ sung hai kiểu gọng mới, qua đó tạo diện mạo khác biệt rõ ràng hơn so với thế hệ trước.

Với một sản phẩm vừa là thiết bị công nghệ vừa mang tính thời trang như kính thông minh, kiểu dáng và khả năng phù hợp với phong cách cá nhân là những yếu tố không thể xem nhẹ.

Cụ thể, Ray-Ban Meta Gen 3 Aviator sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ dòng kính aviator kinh điển của Ray-Ban với phần gọng dày cùng nhiều tùy chọn màu trong suốt và đồi mồi. Kiểu dáng này mang vẻ ngoài nổi bật và dễ nhận diện, phù hợp với phong cách kính aviator truyền thống nhưng được tích hợp thêm các thành phần công nghệ bên trong.

Trong khi đó, Ray-Ban Meta Gen 3 Zena có thiết kế mềm mại hơn với đường nét mang hơi hướng kính mắt mèo. Mẫu này được cung cấp với các phiên bản màu trong suốt, đen và đồi mồi, tạo thêm lựa chọn cho những người không thích kiểu dáng quá hầm hố của Aviator.

Wayfarer là kiểu gọng duy nhất từ Gen 2 tiếp tục được đưa lên thế hệ mới. Đây cũng là một trong những thiết kế nổi tiếng nhất của Ray-Ban, vì vậy việc duy trì Wayfarer giúp Gen 3 vẫn giữ được nét quen thuộc của dòng sản phẩm.

Ba kiểu dáng của Ray-Ban Meta Gen 3

Meta nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng danh sách kiểu gọng trong tương lai, đặc biệt khi hãng vốn có xu hướng bổ sung và làm mới sản phẩm trong suốt vòng đời. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phần lớn các mẫu Gen 3 vẫn mang diện mạo khá khác biệt so với Gen 2, chủ yếu nhờ hai kiểu gọng mới.

Bên cạnh sự thay đổi về kiểu dáng, Gen 3 cũng được thu gọn đôi chút về kích thước. Nếu lấy Ray-Ban Meta Wayfarer làm mốc so sánh, phiên bản Gen 2 tiêu chuẩn có chiều dài 131 mm tính từ bản lề này đến bản lề kia, trong khi Gen 3 giảm xuống còn 129 mm.

Phần càng kính cũng ngắn hơn một chút với chiều dài 149 mm so với 150 mm trên Gen 2. Những con số này cho thấy Meta đã cố gắng tinh chỉnh kích thước tổng thể để kính trông gọn gàng hơn, dù mức thay đổi không quá lớn.

Tuy nhiên, việc thu nhỏ kích thước không đồng nghĩa Gen 3 nhẹ hơn. Mẫu kính mới có trọng lượng 51,5 gram, nhỉnh hơn mức 51 gram của Gen 2. Chênh lệch chỉ 0,5 gram gần như không đáng kể trong quá trình sử dụng và rất khó nhận ra nếu không đặt hai thế hệ cạnh nhau để so sánh.

CÓ NÂNG CẤP NHƯNG CHƯA TẠO KHOẢNG CÁCH LỚN

Những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Ray-Ban Meta Gen 3 tập trung vào thời lượng pin và hệ thống micro. Kính có thể hoạt động tới 9 giờ sau mỗi lần sạc, tăng một giờ so với Gen 2. Trong khi hộp sạc nâng tổng thời gian sử dụng lên tới 50 giờ, nhiều hơn 2 giờ so với mức 48 giờ của thế hệ trước.

Đây là những cải thiện tương đối thiết thực, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng kính trong thời gian dài mà không muốn phải liên tục sạc lại. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hàng ngày, mức chênh lệch này có thể không quá rõ rệt, nhất là khi Ray-Ban Meta Audio cũng được công bố với thời lượng pin lên tới 12 giờ.

Hiệu quả thực tế của những cải tiến về pin vẫn cần được kiểm chứng thêm trong điều kiện sử dụng thực tế, khi kính phải đồng thời xử lý các tác vụ như nghe nhạc, gọi điện, chụp ảnh và tương tác với AI.

Gen 3 cũng được trang bị hệ thống sáu micro, nhiều hơn một micro so với Gen 2. Meta cho biết việc bổ sung micro mới và sắp xếp lại toàn bộ bố cục micro giúp kính thu giọng nói rõ hơn, đồng thời giảm tiếng ồn môi trường hiệu quả hơn trong các cuộc gọi và khi tương tác với AI.

Đây là một thay đổi không quá lớn về mặt phần cứng nhưng có thể mang lại khác biệt đáng kể trong những môi trường đông người hoặc nhiều tiếng ồn. Dù vậy, mức độ cải thiện thực tế vẫn cần được kiểm chứng qua trải nghiệm sử dụng bởi chất lượng thu âm còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường và cách kính xử lý âm thanh.

Hệ thống micro mới cũng mở đường cho một tính năng đáng chú ý khác là khả năng nghe và ghi âm thanh không gian Dolby Atmos. Meta cho biết tính năng này sẽ được triển khai vào cuối năm 2026, qua đó có thể giúp trải nghiệm nghe trên kính trở nên sống động và có chiều sâu hơn.

Một thay đổi khác trên Gen 3 là nút thao tác, vốn từng xuất hiện trên Ray-Ban Meta Optics và Meta Glasses. Nút này mang đến cách điều khiển linh hoạt hơn khi có thể được sử dụng để gọi Meta AI, chụp ảnh hoặc gán làm phím tắt cho nhiều tính năng khác của kính.

Cách tiếp cận này giúp người dùng có thêm lựa chọn điều khiển thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào khẩu lệnh hoặc thao tác cảm ứng. Trong khi đó, Gen 2 chỉ có nút chụp dành riêng cho các tính năng liên quan đến camera nên nút thao tác đa chức năng trên Gen 3 là một nâng cấp đáng kể hơn về trải nghiệm sử dụng.

Tuy nhiên, phần mềm và các tính năng AI mới lại không phải yếu tố chỉ dành riêng cho Gen 3. Phần lớn những tính năng Meta giới thiệu cùng thế hệ mới cũng sẽ được đưa lên các mẫu Gen 2 thông qua cập nhật phần mềm.

Trong số đó có công cụ hỗ trợ thính lực đã được FDA cấp phép, khả năng tương tác với tác nhân AI Muse và tính năng chụp ảnh động mới. Tính năng này cho phép kính ghi lại nhiều khung hình trong cùng một lần chụp, sau đó lựa chọn khung hình có bố cục phù hợp nhất.

Việc các tính năng phần mềm quan trọng tiếp tục được hỗ trợ trên Gen 2 giúp thế hệ cũ vẫn có khả năng tiếp cận phần lớn trải nghiệm mới mà Meta đang phát triển.

Điều này cũng khiến khoảng cách giữa Ray-Ban Meta Gen 3 và Gen 2 trở nên không quá lớn nếu chỉ xét về tính năng. Với giá khởi điểm 449 USD, cao hơn 70 USD so với Gen 2, những thay đổi trên Gen 3 chủ yếu nằm ở thời lượng pin, hệ thống micro, thiết kế và một số cải tiến phần cứng khác, trong khi nhiều tính năng phần mềm mới vẫn được chia sẻ với thế hệ trước.

Đối với người lần đầu bước vào hệ sinh thái kính thông minh của Meta, Gen 3 mang đến phần cứng mới hơn, thiết kế đa dạng hơn và thời lượng sử dụng được cải thiện.

Trong khi đó, Gen 2 vẫn có lợi thế về mức giá nếu tìm được sản phẩm đã qua sử dụng với tình trạng tốt, đặc biệt khi nhu cầu chủ yếu tập trung vào các tính năng AI, chụp ảnh và nghe nhạc vốn cũng được hỗ trợ trên thế hệ này.