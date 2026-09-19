Vườn dưa chuột trái vụ của gia đình anh Đào Tuấn Oai ở thôn Thị Xuân, xã Hiệp Lực.

Thành công với việc đưa bắp cải trái vụ vào sản xuất, anh Đào Tuấn Oai ở thôn Thị Xuân, xã Hiệp Lực tiếp tục đưa giống dưa chuột trái vụ vào gieo trồng ở thửa ruộng dưới chân núi của gia đình. Ước tính mảnh ruộng 2000m2 sẽ cho thu nhập 60 – 80 triệu sau 3 tháng.

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ, vài năm gần đây một số hộ dân ở xã Hiệp Lực đã thử đưa bắp cải canh tác trái mùa trên những thửa ruộng vốn quen với cây lúa. Cây bắp cải được trồng sớm cho đạt năng suất 70% so với chính vụ, nhưng được giá vì đáp ứng nhu cầu thị trường, cho thu nhập cao hơn hẳn cây lúa.

Các mô hình trồng bắp cải, dưa lưới dưa chuột sản xuất trái vụ thời gian qua từng bước hình thành hướng canh tác phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương.

Không chỉ với rau màu, việc chủ động điều chỉnh thời điểm cho thu hoạch cũng đang được áp dụng ở một số vùng cây ăn quả.Tại phường Phúc Thuận, ông Phạm Văn Xuất lựa chọn cách để cây ổi cho quả muộn hơn. Theo kinh nghiệm sản xuất của gia đình, ổi thu hoạch vào khoảng tháng 8, tháng 9 có chất lượng cao hơn hẳn và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Rau quả trái vụ nâng cao nguồn thu.

Thay vì tập trung toàn bộ sản lượng vào thời điểm nhiều nhà vườn cùng thu hoạch, việc điều chỉnh thời gian ra quả giúp sản phẩm có mặt trên thị trường vào khoảng thời gian thuận lợi hơn. Giá ổi trái vụ có thời điểm đạt khoảng 20 nghìn đồng/kg, trong khi chính vụ chỉ khoảng 8-10 nghìn đồng/kg.

Từ thực tế sản xuất, ông Xuất cho rằng kỹ thuật để điều chỉnh thời điểm thu hoạch không quá phức tạp và phù hợp để người dân có thể áp dụng.

Ở vùng na Võ Nhai, câu chuyện rải vụ đã được triển khai bài bản hơn. Na vốn là cây ăn quả gắn với vùng đất này, tạo nên sản phẩm hàng hóa có tiếng của địa phương. Những năm gần đây, người trồng na chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để kéo dài thời gian thu hoạch, trong đó có na vụ 2.

Ông Kiều Thượng Chất, người trồng na ở xã Võ Nhai, cho biết na vụ 2 thường được thu hoạch từ giữa tháng 10 đến tháng 11. Thời điểm này, quả có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu cao của thị trường nên được giá hơn hẳn vụ chính.

Qua thực tế, kỹ thuật thuật thâm canh cây na rải vụ dần trở thành một phương thức sản xuất hàng hóa tại vùng na, giúp người dân không chỉ nâng năng suất, chất lượng mà còn chủ động hơn về thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường.

Từ các loại rau quả trái vụ ở Hiệp Lực, Phúc Thuận đến na rải vụ ở Võ Nhai, mỗi mô hình có một cách làm khác nhau nhưng cùng cho thấy một hướng tiếp cận mới trong sản xuất nông nghiệp.

Để hướng sản xuất này phát triển bền vững, yếu tố quyết thổ nhưỡng, khí hậu; quy trình chăm sóc và quan trọng hơn là phải tính toán được nhu cầu thị trường và đầu ra. Sản phẩm rau quả xuất trái vụ, lợi thế về thời điểm chỉ thực sự trở thành giá trị khi sản phẩm có chất lượng và được thị trường chấp nhận.

Đây cũng là hướng để các địa phương khai thác tốt hơn sự khác biệt về điều kiện tự nhiên trong tỉnh. Thay vì phát triển một cơ cấu cây trồng giống nhau ở mọi vùng, việc lựa chọn những cây trồng phù hợp với từng tiểu vùng khí hậu, thổ nhưỡng, kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường sẽ giúp nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.