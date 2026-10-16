Rau quả Thực phẩm An Giang (ANT) dự kiến huy động 200 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (mã ck: ANT) vừa thông qua phương án triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án được thông qua, ANT dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1,133, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1,133 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp sẽ huy động 200 tỷ đồng. Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong năm 2026 và/hoặc cho đến khi hoàn tất theo quy định.

Đáng chú ý, ANT dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền 200 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để thanh toán các khoản nợ vay. Thời gian dự kiến thực hiện trả nợ là trong quý I và quý II/2027.

Ảnh: ANT

Động thái huy động vốn diễn ra trong bối cảnh dư nợ vay của Rau quả Thực phẩm An Giang đang ở mức cao. Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp đạt 917,79 tỷ đồng, tăng 10,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 84,23 tỷ đồng.

Khoản nợ vay này tương đương 234,6% vốn chủ sở hữu của ANT. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 787,99 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn ở mức 129,8 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Rau quả Thực phẩm An Giang ghi nhận doanh thu 926,71 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 64,44 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng. Với 64,44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được sau nửa đầu năm, Rau quả Thực phẩm An Giang đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm.