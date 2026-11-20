Theo Nielsen Korea, tập 4 của bộ phim What A Boss Wants (Sở thích khó cưỡng của sếp tôi), phát sóng ngày 19/11 trên đài MBN, đạt rating trung bình toàn quốc 1,0%. Đây là mức tăng nhẹ so với tập trước, cho thấy tác phẩm vẫn duy trì được lượng khán giả theo dõi sau những diễn biến đầu tiên.

Dù chưa tạo được cú bứt phá về tỷ suất người xem, kết quả này vẫn là tín hiệu tích cực đối với bộ phim trong giai đoạn đầu lên sóng. Tác phẩm hiện có tổng cộng 12 tập, thuộc thể loại tình cảm, hài lãng mạn, được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên.

Sở thích khó cưỡng của sếp tôi tăng nhẹ rating sau tập 4.

What A Boss Wants xoay quanh Kwon Do Hyuk (Sung Hoon), một giám đốc điều hành tài giỏi, xuất thân từ gia đình tài phiệt. Anh là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, luôn tin tưởng vào dữ liệu và logic hơn cảm xúc. Tuy sở hữu tiền bạc, năng lực và địa vị, Do Hyuk lại gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống cá nhân, đặc biệt là chứng mất ngủ kéo dài và khoảng trống tình cảm.

Khi được giao nhiệm vụ vực dậy công ty giải trí OYES Entertainment đang gặp khó khăn, Do Hyuk quyết định phát triển một nghệ sĩ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong quá trình tìm kiếm hình mẫu phù hợp, anh bị thu hút bởi giọng hát của một nữ ca sĩ bí ẩn xuất hiện trong album nhạc indie.

Người mà Do Hyuk tìm kiếm thực chất là Lee Eun Chae (Oh Se Young), cô gái đang sống hai cuộc đời khác biệt. Ban ngày, Eun Chae chật vật với công việc và những áp lực mưu sinh, nhưng khi đêm xuống, cô trở thành Soo - giọng ca chính của ban nhạc indie India Red. Đáng nói, cô luôn phải che giấu thân phận ca sĩ trước những người xung quanh.

Sung Hoon và Oh Se Young kết hợp trong bộ phim tình cảm Hàn Quốc Sở thích khó cưỡng của sếp tôi.

Cuộc gặp gỡ giữa hai con người có tính cách trái ngược mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Khi phát hiện bí mật của Eun Chae, Do Hyuk tận dụng điều này để đề nghị cô ký hợp đồng làm thư ký trong ba tháng. Từ mối quan hệ giữa cấp trên và nhân viên, cả hai dần bước vào một mối quan hệ phức tạp hơn, nơi những cảm xúc không thể đo đếm bằng lý trí bắt đầu xuất hiện.

Bên cạnh Sung Hoon và Oh Se Young, phim còn có sự góp mặt của Lee Jung Shin (CNBLUE) trong vai Moon Tae Kyung. Nam diễn viên là gương mặt đáng chú ý trong dàn diễn viên phụ, góp phần tạo nên những diễn biến xoay quanh câu chuyện tình cảm của các nhân vật.

Với câu chuyện tình công sở kết hợp âm nhạc indie và yếu tố trí tuệ nhân tạo, Sở thích khó cưỡng của sếp tôi mang đến màu sắc khác biệt so với những bộ phim tình cảm đơn thuần. Rating tăng nhẹ sau tập 4 là tín hiệu đáng khích lệ, nhưng chặng đường phía trước vẫn là thử thách để tác phẩm tiếp tục giữ chân khán giả và cải thiện thành tích người xem. những tuần tới.