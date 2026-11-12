Rapper Kim Ha On tiếp tục hành trình khẳng định sức hút cùng 'i+em'

Rapper Kim Ha On vừa phát hành album dài thứ hai mang tên i+em vào lúc 18h ngày 12/11 (giờ Hàn Quốc). Sau chiến thắng tại chương trình Show Me the Money 12 cùng thành tích bán sạch vé cho buổi hòa nhạc cá nhân đầu tiên mang tên ARK, anh tiếp tục hành trình âm nhạc của mình với sản phẩm mới này.

Album này gồm tổng cộng 12 ca khúc, thể hiện các phong cách rap đa dạng của Kim Ha On mà không có sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời nào. Với nền tảng là âm hưởng hip-hop, dự án này giới thiệu ba ca khúc chủ đề: Platinum, Hellraiser và Viva La Vida.

Video âm nhạc cho ca khúc Hellraiser, được phát hành cùng với album, đã truyền tải trọn vẹn bầu không khí của bài hát thông qua những màn trình diễn đầy mãnh liệt cùng các hiệu ứng đặc biệt.

Trong khi đó, HAON (Kim Ha On) sẽ tổ chức buổi hòa nhạc solo đầu tiên của mình mang tên ARK tại KBS Arena, vào ngày 21/11. Vé cho sự kiện này đã được bán hết ngay khi vừa mở bán. Tại đây, HAON dự kiến sẽ lần đầu tiên trình diễn trực tiếp các ca khúc nằm trong album dài thứ hai của mình.