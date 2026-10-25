Rapper Hàn bị tố ngoại tình ngay sau khi cưới

Theo Korea Times, AP Alchemy - công ty quản lý của Yang Hong Won - chính thức lên tiếng về những cáo buộc liên quan đến đời tư của nam rapper. Đơn vị này khẳng định các thông tin do một tài khoản (gọi tắt là A) phát tán là sai sự thật và đã bị cắt ghép cố tình nhằm mục đích xấu.

Trước đó, A - người tự xưng là quen biết với Yang Hong Won - gây xôn xao dư luận khi đăng tải hình ảnh, ghi âm cuộc gọi và livestream tố nam rapper vào nhà nghỉ cùng một phụ nữ.

Yang Hong Won vướng tin đồn ngoại tình chỉ sau 5 ngày cưới vợ. Ảnh: IGVN.

Đáp lại, AP Alchemy cáo buộc A có hành vi tống tiền nghệ sĩ và người phụ nữ liên quan. "Khi không đạt được mục đích tài chính, A đã dựng chuyện và lan truyền thông tin sai sự thật", đại diện công ty cho biết. Hiện cả Yang Hong Won và người phụ nữ trong cuộc đều đã nộp đơn tố cáo A lên cảnh sát về các hành vi tống tiền và vu khống xúc phạm danh dự.

Giải thích về sự việc, AP Alchemy cho biết Yang Hong Won gặp A tình cờ và cùng về nhà A uống rượu sau buổi biểu diễn. Trong cuộc nhậu, A bất ngờ yêu cầu nam rapper cùng người phụ nữ đi cùng rời khỏi nhà và chỉ định họ đến một nhà nghỉ cụ thể.

Theo công ty, do rơi vào thế bị động, cả hai đành phải di chuyển đến địa điểm trên. Tại phòng nghỉ, Yang Hong Won ngủ say. Công ty khẳng định giữa hai người "hoàn toàn không có bất kỳ hành vi thân mật hay quan hệ tình cảm nào".

Sau đó, gặp khó khăn tài chính, A đã cắt ghép các đoạn hội thoại cũ để đe dọa ép nam rapper trả tiền nhưng bất thành. Khi vụ việc được báo cảnh sát, A mới tung thông tin lên mạng xã hội.

Phía AP Alchemy nhấn mạnh sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với những cá nhân phát tán tin đồn vô căn cứ.

Vụ bê bối nổ ra khiến công chúng Hàn Quốc ngỡ ngàng khi Yang Hong Won vừa làm lễ kết hôn với cựu người mẫu Won Hyun Joo hôm 18/10. Cặp đôi gắn bó lâu năm, chào đón con gái đầu lòng vào tháng 11/2024 và chính thức làm đám cưới sau 2 năm lên chức bố mẹ.