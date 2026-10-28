Rapper Đen, MONO, Quang Hùng MasterD sẽ tham gia Ngày hội An toàn trực tuyến 'Không Một Mình' 2026

Không chỉ mang đến không gian giao lưu sôi động, sự kiện còn lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, hướng tới phòng chống xâm hại trực tuyến, xây dựng môi trường mạng an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Sau những dấu ấn trong năm 2025, Ngày hội An toàn trực tuyến nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 chính thức trở lại tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội với quy mô hoạt động đa dạng, kết hợp giữa trải nghiệm, giáo dục kỹ năng an toàn số và biểu diễn nghệ thuật. Không chỉ là điểm hẹn giải trí dành cho người dân và giới trẻ, ngày hội còn tạo cơ hội để các gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng tiếp cận những thông điệp thiết thực về bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Ngày hội An toàn trực tuyến sẽ diễn ra từ tối ngày 30/10 đến hết ngày 01/11/2026.

Trải nghiệm tương tác công nghệ, lan tỏa kỹ năng an toàn số

Tại ngày hội, người dân và các bạn trẻ có cơ hội khám phá khu vực công nghệ, tham gia những hoạt động tương tác về an toàn số và tìm hiểu cách nhận diện, ứng phó với các tình huống không an toàn trên môi trường mạng.

Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua những khuyến cáo một chiều, người tham gia được khuyến khích chủ động khám phá, trao đổi và thực hành các kỹ năng cần thiết trong đời sống số. Những tình huống quen thuộc trong quá trình sử dụng Internet sẽ trở thành điểm khởi đầu để mỗi người hiểu hơn về ranh giới an toàn, quyền riêng tư, sự tôn trọng và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Đặc biệt, thông điệp “Kết nối không tổn thương” nhấn mạnh rằng một môi trường số an toàn không chỉ được tạo nên bằng công nghệ hay các quy tắc bảo vệ, mà còn bắt đầu từ cách mỗi người giao tiếp, ứng xử và tôn trọng nhau trong từng kết nối. Với trẻ em và thanh thiếu niên, sự đồng hành của gia đình, thầy cô và những người đáng tin cậy có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu.

Từ sân trường đến sân khấu: Để tiếng nói của các em được lan tỏa

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại ngày hội là Minishow “Kết nối học đường”, nơi học sinh đến từ nhiều trường học có cơ hội thể hiện tài năng, sự sáng tạo và những thông điệp tích cực về an toàn số thông qua các tiết mục biểu diễn. Đồng thời, chính các Đại sứ An toàn số học đường có thể đưa tiếng nói của mình đến với nhiều người hơn.

Thông qua sân chơi này, các em không chỉ là người tiếp nhận thông điệp mà còn trực tiếp trở thành những người lan tỏa thông điệp tới bạn bè và cộng đồng. Những góc nhìn, câu chuyện và cách thể hiện của học sinh góp phần đưa chủ đề an toàn trực tuyến đến gần hơn với đời sống học đường, khuyến khích sự tôn trọng, sẻ chia và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Tinh thần ấy cũng gắn với phong trào “5 phút cùng em” trong khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026. Chỉ với năm phút mỗi ngày để hỏi han, lắng nghe và trò chuyện cùng con, cha mẹ và thầy cô có thể tạo thêm cơ hội để trẻ chia sẻ những điều mình trải qua, kể cả những câu chuyện trên không gian mạng. Đôi khi, một cuộc trò chuyện ngắn nhưng chân thành chính là khởi đầu để người lớn nhận ra những khó khăn mà trẻ đang gặp phải và kịp thời đồng hành.

Gala âm nhạc với dàn nghệ sĩ được yêu thích

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Gala âm nhạc “Không Một Mình” 2026, quy tụ Rapper Đen, MONO, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, 14 Casper, Ali Thục Phương, Yeolan, 1977 Vlog cùng các em học sinh đến từ nhiều trường học.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và những câu chuyện về kết nối, chương trình kỳ vọng tạo nên không gian giao lưu giàu cảm xúc, nơi thông điệp của chiến dịch được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ. Sự tham gia của các nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung cũng góp phần mở rộng sức lan tỏa của thông điệp, khuyến khích mỗi người trẻ xây dựng những mối quan hệ tích cực, biết tôn trọng giới hạn của bản thân và của người khác.

Đằng sau những màn trình diễn là một thông điệp xuyên suốt: không ai cần phải đối mặt với khó khăn một mình. Khi mỗi bạn trẻ có thể tìm thấy người lắng nghe, mỗi gia đình duy trì được sự kết nối và mỗi cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ, khả năng phòng ngừa và ứng phó với những rủi ro trên môi trường số sẽ được củng cố.

Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” 2026 vì thế không chỉ là một sự kiện cộng đồng trong ba ngày mà còn là lời kêu gọi mỗi người cùng góp phần xây dựng văn hóa kết nối có trách nhiệm. Từ một cuộc trò chuyện trong gia đình, một hoạt động tại trường học đến một hành động ứng xử văn minh trên mạng, mỗi kết nối tích cực đều có thể góp phần tạo nên không gian số an toàn hơn cho thế hệ trẻ.

Người dân có thể theo dõi các kênh fanpage Niềm Tin Số để cập nhật lịch hoạt động, thông tin chương trình và hướng dẫn tham gia các hoạt động tại ngày hội nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình”.

Năm 2025, ngày hội đã thu hút gần 100.000 lượt người dân tham gia, trải nghiệm các hoạt động và thưởng thức những màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ. Tiếp nối sự hưởng ứng đó, chương trình năm 2026 hướng tới đưa kiến thức an toàn số đến gần hơn với công chúng thông qua những hình thức tương tác trực quan, gần gũi và giàu tính kết nối.

Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc), UNODC (Cơ quan của Liên hiệp quốc về chống ma túy và tội phạm), phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Zeit Media, cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Triển khai trong 2 tháng cao điểm từ ngày 10/10 - 10/12, chiến dịch “Không Một Mình” 2026 tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và thúc đẩy sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Trong bối cảnh các hoạt động học tập, giải trí và giao tiếp ngày càng gắn liền với Internet, bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo những nguy cơ. Điều quan trọng hơn là giúp các em biết cách nhận diện tình huống không an toàn, tự tin đặt ra giới hạn, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ; đồng thời tạo dựng một môi trường mà ở đó các em được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ.