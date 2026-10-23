Trong chuyến đi Gia Lai với vai trò khách mời của chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam, Đen có dịp gặp gỡ trẻ em, người dân địa phương và những người tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Hình ảnh những đứa trẻ vui đùa giữa thiên nhiên gợi cho nam rapper nhớ về tuổi thơ của chính mình.

Đặc biệt, hình ảnh những em bé đầu trần, chân đất chạy dưới nắng tại các ngôi làng đã để lại ấn tượng sâu sắc với Đen. Ánh nắng rực rỡ giữa đại ngàn trở thành cảm hứng cho tên gọi “Những em bé mặt trời” - ca khúc do Đen, Lynk Lee và Pink Frog cùng sáng tác, Long Nguyễn đảm nhận phần sản xuất âm nhạc.

Rapper Đen mang câu chuyện trẻ em Tây Nguyên vào âm nhạc. Ảnh: NVCC

Ca khúc khắc họa tuổi thơ của những đứa trẻ qua hình ảnh theo mẹ lên đồi, đến lớp, vui đùa giữa núi rừng và nuôi dưỡng những ước mơ. Bên cạnh tiếng cười trẻ thơ là hình ảnh người mẹ, những nương rẫy cùng mong ước về mùa màng, cuộc sống gia đình bình dị.

Theo ca sĩ Lynk Lee, sau khi nghe Đen kể về chuyến đi Tây Nguyên và cuộc sống của trẻ em địa phương, anh lựa chọn cách viết lời giản dị, gần gũi.

Quá trình sáng tác trải qua nhiều lần chỉnh sửa nhằm bảo đảm sự tự nhiên, đồng thời tôn trọng thế giới riêng, niềm vui và trí tưởng tượng của trẻ nhỏ.

Rapper Đen vui đùa cùng các em nhỏ Tây Nguyên. Ảnh: NVCC

Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc trong “Những em bé mặt trời”. Ảnh: NVCC

Ca khúc đánh dấu sự tái hợp của Đen và Lynk Lee trong một MV chính thức kể từ "Nếu mình gần nhau" (2019). Sản phẩm lần này còn có sự góp giọng và đồng sáng tác của Pink Frog.

MV được ghi hình tại Gia Lai vào mùa hè. Thay vì xây dựng các em nhỏ như những nhân vật diễn xuất, ê-kíp để chính các em dẫn đường, đưa đoàn phim khám phá những con đường làng, đồi núi, rẫy cà phê và không gian sống quen thuộc. Nhờ đó, cảnh sắc và sinh hoạt thường ngày của trẻ em hiện lên tự nhiên, gần gũi.