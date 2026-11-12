Rạp Ngọc Khánh chiếu miễn phí ba phim Việt chuyển thể từ văn học

Ngày Văn hoá Việt Nam

Viện Phim Việt Nam tổ chức đợt chiếu phim tại số 523 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ba bộ phim ra đời trong gần hai thập niên, từ năm 1989 đến 2008, cùng gặp nhau ở chất liệu văn học. Qua cách kể của ba đạo diễn, khán giả lần lượt bước vào phủ chúa Trịnh thế kỷ XVIII, theo chân người len trâu ở Cà Mau mùa nước nổi và trở về nếp nhà xứ Huế.

Pano quảng bá lịch chiếu phim của Viện Phim Việt Nam

Mở màn ngày 18/11 là “Đêm hội Long Trì” (1989), phim dã sử của đạo diễn Hải Ninh, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Huy Tưởng. Phim gồm hai phần “Cầu hôn” và “Quả báo”. Được chúa Trịnh Sâm sủng ái, Tuyên phi Đặng Thị Huệ dung túng cho em trai là Đặng Lân lộng hành. Giữa đêm hội Long Trì, quận chúa Quỳnh Hoa vừa gặp gỡ chàng văn nhân Bảo Kim đã lọt vào mắt Đặng Lân. Số phận của chính con gái chúa Trịnh cũng bị cuốn vào cuộc tranh đoạt quyền lực trong phủ chúa.

Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam. Thế Anh vào vai chúa Trịnh Sâm, Lê Vân đảm nhận vai Tuyên phi Đặng Thị Huệ, Hoàng Thắng đóng Đặng Lân và Thu Hà hóa thân thành quận chúa Quỳnh Hoa.

Suất chiếu ngày 19/11 dành cho “Mùa len trâu” (2004) của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Khai thác chất liệu từ hai truyện ngắn “Mùa len trâu” và “Một cuộc bể dâu” của nhà văn Sơn Nam, phim lấy bối cảnh Cà Mau đầu thế kỷ XX. Mỗi mùa nước dâng, đồng cỏ ngập sâu, người dân phải lùa trâu đến vùng đất cao để giữ đàn vật nuôi qua mùa lũ. Công việc ấy, người Nam Bộ gọi là “len trâu”.

Nhân vật chính là Kìm, chàng trai theo nhóm len trâu của ông Lập đi tìm cỏ. Rời gia đình, Kìm bắt đầu biết đến những va chạm của đời làm thuê và sự đùm bọc giữa những người xa lạ. Đàn trâu và những cánh đồng ngập nước gắn liền với bước trưởng thành của nhân vật, cũng là những hình ảnh làm nên dấu ấn của bộ phim về đời sống Nam Bộ. “Mùa len trâu” từng giành giải Kỳ lân Vàng tại Liên hoan phim Amiens, Pháp.

Khép lại đợt chiếu ngày 20/11 là “Trăng nơi đáy giếng” (2008), được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai. Chuyện phim xoay quanh cô giáo Hạnh, người phụ nữ Huế hết lòng chăm chút cho chồng, từ bữa ăn đến chén trà ướp sen. Vì muốn chồng có con nối dõi, Hạnh chấp nhận ly hôn để cưới vợ cho chồng. Lựa chọn ấy đẩy cô vào bi kịch ngay trong mái ấm mà cô đã dành nhiều năm vun đắp.

Trong phim, nếp sống Huế hiện lên qua ngôi nhà vườn, cách chuẩn bị món ăn, pha trà và qua cả những khuôn phép chi phối cuộc đời Hạnh. Với vai diễn này, Hồng Ánh giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim Á - Phi tại Liên hoan phim quốc tế Dubai năm 2008.