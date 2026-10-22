Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Khánh Hòa

Các mũi trinh sát của Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) cùng lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 4 phạm nhân.

4 phạm nhân đang bị truy lùng. Ảnh: cand.vn

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 21-10, Công an xã Diên Lâm nhận thông tin từ Phân trại số 1, Trại giam A2 về việc 4 phạm nhân vượt rào trốn khỏi nơi giam giữ. 4 đối tượng này gồm Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang thi hành án phạt tù 10 năm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan Công an đề nghị người dân cần chủ động cảnh giác, kịp thời phát hiện, khẩn báo cho công an xã, phường ở nơi gần nhất khi phát hiện dấu tích 4 phạm nhân hoặc nghe, thấy những dấu hiệu nghi vấn bất thường có liên quan.