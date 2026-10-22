Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Suốt đêm qua cho đến sáng nay 22/10, các mũi trinh sát của Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc và Trường giáo dưỡng – Bộ Công an cùng với lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

4 phạm nhân đang bị truy lùng gồm Hồ Văn Tình, Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h30’ chiều 21/10, Công an xã Diên lâm nhận thông tin từ Phân trại số 1, Trại giam A2 ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm về việc 4 phạm nhân vượt rào trốn khỏi nơi giam giữ. 4 đối tượng này gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang thi hành án phạt tù 10 năm về hai tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong số 4 phạm nhân nêu trên, Hồ Văn Tình là đối tượng đã cầm dao đâm hai cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai khi bị truy bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngày 7/6/2024 tại xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai trước đây.

Cơ quan Công an đề nghị người dân cần chủ động cảnh giác bảo vệ tài sản, kịp thời phát hiện, khẩn báo cho Công an xã, phường ở nơi gần nhất khi phát hiện dấu tích 4 phạm nhân hoặc nghe, thấy những dấu hiệu nghi vấn bất thường có liên quan.

Công xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa - nơi Trại giam A2 đóng quân cũng đã thông báo cho người dân phối hợp truy lùng 4 phạm nhân trốn trại, đồng thời đề nghị người dân địa phương phát hiện báo ngay cho trực ban Công an xã qua điện thoại: 0258.3785015, hoặc điện thoại Trưởng Công an xã 091.346.0389, Phó trưởng Công an xã 098.608.2848.