Rào chắn thi công Metro số 2: Người dân tìm cách thích nghi, mong dự án đúng tiến độ

Sau phản ánh của người dân và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về tình trạng xe chở đất phục vụ dự án tại phường Sơn Tây (Hà Nội) có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và việc đi lại, lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm soát và xử lý các vi phạm.