Video: Rào chắn thi công cầu Tứ Liên, dòng xe chôn chân trên đường Nghi Tàm - Âu Cơ.

Từ ngày 21/10, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực Nghi Tàm - Âu Cơ để phục vụ thi công giai đoạn 3 dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa. Phương án được áp dụng cho đến khi có thông báo mới.

Theo phương án tổ chức giao thông, trên đường Nghi Tàm, hàng rào tôn cố định được dựng bổ sung dọc dải phân cách giữa, kéo dài khoảng 150m, từ khu vực cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến vị trí đối diện số 187 Nghi Tàm. Phạm vi thi công rộng 21-22m, khiến mặt đường còn lại cho các phương tiện chỉ khoảng 6-7,5m.

Tại đường Âu Cơ, hàng rào tôn được lắp đặt tại dải phân cách giữa để phục vụ thi công mố trụ và tường chắn sau mố. Khu vực rào chắn dài khoảng 150m, rộng 16-17m, phần mặt đường còn lại rộng 6-7,5m.

Về hướng đi, phương tiện từ cầu Nhật Tân vào trung tâm thành phố được hướng dẫn theo đường Âu Cơ, sau đó rẽ vào phố Yên Phụ nhỏ để ra nút giao Thanh Niên - Yên Phụ. Ở chiều ngược lại, phương tiện đến ngõ 276 Nghi Tàm có thể đi qua lối mở tạm trên đường Nghi Tàm hoặc theo tuyến sát đê và đường công trường để ra đường Âu Cơ, hướng về cầu Nhật Tân.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News sáng 22/10, tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 1km trên đường Âu Cơ, đoạn từ khu vực chợ hoa Quảng An đến nút giao Nghi Tàm.

Ô tô, xe máy nối đuôi nhau, nhích từng chút qua khu vực rào chắn, đặc biệt đông đúc trong khung giờ cao điểm.

Bước sang ngày thứ hai áp dụng phương án phân luồng mới, lượng phương tiện dồn về các tuyến đường lân cận vẫn tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.

Dòng xe nối dài từ phố Từ Hoa theo hướng Nghi Tàm - Yên Phụ, nhiều thời điểm ken đặc.

Tại phố Yên Phụ nhỏ, ô tô nối đuôi thành hàng dài, tập trung về tuyến đường này theo lộ trình mới.

Trong khi đó, tại nút giao Âu Cơ - Xuân Diệu, lực lượng CSGT được bố trí để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện qua khu vực.

Một tài xế công nghệ cho biết do không thường xuyên đi qua tuyến đường này, sáng nay khi nhận khách tại khu vực, anh mất hơn 30 phút mới thoát khỏi điểm ùn tắc.

Anh Nguyễn Minh Đạt, trú tại phường Hồng Hà cho biết, sáng cùng ngày, anh mất gần 20 phút để đi qua đoạn đường dài hơn 500m tại khu vực rào chắn vào giờ cao điểm.

Tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, cơ quan chức năng cũng đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ, đoạn dưới gầm cầu vượt An Dương, và khu vực nút giao Phó Đức Chính trên đường Thanh Niên. Hướng đi của các phương tiện được điều chỉnh để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Theo đó, xe từ đường Thanh Niên và An Dương chủ yếu rẽ phải, sau đó quay đầu tại các điểm được bố trí để tiếp tục hành trình. Phương tiện từ Yên Phụ đi Thanh Niên được hướng dẫn theo tuyến Cửa Bắc - Thụy Khuê; xe từ phố Yên Phụ nhỏ có thể đi thẳng về trung tâm thành phố hoặc rẽ phải vào đường Thanh Niên.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ biển báo và lực lượng hướng dẫn giao thông, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình thực tế để kịp thời điều chỉnh những bất cập, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.