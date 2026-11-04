Rào chắn thi công cầu Tứ Liên, CSGT khuyến cáo lộ trình di chuyển

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai từ ngày 21/10/2026 cho đến khi có thông báo thay thế, nhằm phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu.

Cán bộ CSGT làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên tuyến.

Cụ thể, trên đường Nghi Tàm, rào tôn cố định được lắp đặt bổ sung tại dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến vị trí đối diện số 187 Nghi Tàm, với chiều dài khoảng 150m.

Tại đường Âu Cơ, khu vực dải phân cách giữa cũng được rào chắn với chiều dài tương tự để phục vụ thi công mố trụ và tường chắn sau mố cầu. Việc thu hẹp mặt đường tại các vị trí này có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của phương tiện.

Cùng với việc rào chắn, một số tuyến đường được điều chỉnh hướng lưu thông. Đường Yên Phụ nhỏ, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên, được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Nghi Tàm đi Thanh Niên.

Trên đường Nghi Tàm, đoạn từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng đi cầu Nhật Tân. Tuyến đường tạm trong công trường cũng được tổ chức một chiều từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Rào chắn thi công trên tuyến Nghi Tàm.

Đáng chú ý, xe khách trên 16 chỗ và xe tải (trừ phương tiện phục vụ thi công dự án) bị cấm lưu thông trên đường Nghi Tàm và đường Yên Phụ nhỏ, đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên.

Đường Yên Phụ nhỏ tổ chức giao thông một chiều từ Nghi Tàm về Thanh Niên.

Tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, một số dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ và đường Thanh Niên được đóng để phục vụ thi công, đồng thời điều chỉnh hướng di chuyển của các phương tiện. Theo phương án mới, phương tiện từ đường Thanh Niên đi đến trung tâm nút giao được rẽ phải liên tục vào đường Yên Phụ, sau đó quay đầu tại nút Yên Phụ - Cửa Bắc để đi An Dương, Nghi Tàm.

Phương tiện từ Nghi Tàm đi vào Yên Phụ nhỏ để về Thanh Niên.

Các phương tiện từ đường An Dương chỉ được rẽ phải đi Nghi Tàm, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số 187 Nghi Tàm để đi Yên Phụ. Trong khi đó, phương tiện từ Yên Phụ đi Thanh Niên phải rẽ trái theo hướng Cửa Bắc - Quán Thánh - Thanh Niên; phương tiện từ Yên Phụ đi Nghi Tàm được lưu thông thẳng lên đường Nghi Tàm hoặc rẽ phải vào đường An Dương theo phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

Rào chắn tại Yên Phụ nhỏ với Phó Đức Chính.

Trước những thay đổi về tổ chức giao thông, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là các phương tiện di chuyển giữa sân bay quốc tế Nội Bài và khu vực trung tâm thành phố, chủ động tìm hiểu phương án phân luồng, lựa chọn hướng đi phù hợp để tránh khu vực rào chắn, hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Một số lộ trình thay thế:

Hướng cầu Nhật Tân: Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài) - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Hướng cầu Chương Dương: Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Hướng cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì: Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ hoặc Nguyễn Văn Linh - cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái; hoặc di chuyển qua cầu Thanh Trì - đường Vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Hướng cầu Thăng Long: Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - An Dương Vương - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công, Đội CSGT số 2 đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp hướng dẫn, phân luồng tại các vị trí rào chắn và nút giao liên quan. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên theo dõi tình hình lưu thông, kịp thời phát hiện những bất cập để phối hợp đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp với thực tế.

Song song với đó, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn và cản trở giao thông, nhất là dừng, đỗ phương tiện trái quy định, không chấp hành hệ thống biển báo, chỉ dẫn tại khu vực thi công.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông cần chủ động cập nhật phương án phân luồng trước khi xuất phát, tính toán thời gian và lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi đi qua khu vực rào chắn, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tùy tiện chuyển hướng hoặc dừng, đỗ gây cản trở giao thông.