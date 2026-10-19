Rào chắn một nửa mặt cầu Thăng Long để sửa chữa khe co giãn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án rào chắn một phần cầu Thăng Long để phục vụ cho việc sửa chữa.

Theo đó, Sở nhận được văn bản của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông về việc đề nghị chấp thuận phương án tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông phục vụ thi công dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông hai đầu cầu Thăng Long. Trên cơ sở báo cáo, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Thăng Long, cụ thể như sau:

Rào chắn 1/2 mặt đường mỗi chiều xe chạy để thi công, phân luồng cục bộ để các phương tiện lưu thông qua 1/2 mặt đường còn lại. Thi công khe co giãn phía Bắc cầu Thăng Long, thảm bê tông nhựa sửa chữa mặt cầu trên làn đường cùng chiều làn đường đang thi công trạm cân tải trọng trước. Sau khi thi công xong, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, luân chuyển rào chắn 1/2 mặt đường còn lại để thi công công trình.

Thời gian thi công từ ngày 22/10/2026 đến 15/12/2026; từ 22h00 đến 5h00.

Cầu Thăng Long sẽ bị rào chắn một nửa mặt cầu để sửa chữa khe co giãn và thảm mặt

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu từ xa (cách vị trí thi công 500m, 100m và 50m); Tại vị trí thi công bố trí đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn giao thông; bố trí đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường, đèn cảnh báo ban đêm đặc biệt là khu vực ra vào;

Tại điểm ra, vào công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết khi đủ điều kiện an toàn mới cho người, phương tiện ra khỏi công trường; bảo đảm khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn theo quy định cho các phương tiện chuyển hướng vòng tránh qua vị trí thi công, ra vào công trường;

Bên cạnh đó, bảo đảm lưu thông thông suốt tại các điểm giao cắt kết nối từ đường dân sinh, đường đô thị với đường gom trong thời gian thi công; kiểm tra, duy trì hệ thống báo hiệu, rào chắn, đèn cảnh báo trong suốt thời gian thi công; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh gây mất an toàn giao thông và ùn tắc giao thông; -

Dùng cọc tiêu, chóp nón để dẫn hướng các phương tiện vòng tránh qua phạm vi thi công, chiều dài đoạn chuyển làn hình nêm và bố trí phòng hộ khi thi công tuân thủ quy định;

Phối hợp với lực lượng CSGT, các đơn vị quản lý đường bộ, các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng từ xa cho các phương tiện giao thông theo nội dung phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình… Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo đảm giao thông thông suốt;