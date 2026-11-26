Từ ngày 26/11, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao đường Phạm Tu - đường 70 để phục vụ thi công cầu vượt trực thông, dự kiến kéo dài đến hết ngày 11/1/2027.

Hà Nội phân luồng giao thông nút giao Phạm Tu với đường 70 từ hôm nay (26/11).

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, tại khu vực trước đầu tường chắn cầu vượt trên đường Phạm Tu, đơn vị thi công sẽ rào chắn một nửa mặt đường bên phải theo hướng từ đường Phạm Tu đi đường 70.

Một phần dải phân cách giữa đường Phạm Tu được xén để mở đường tạm, bảo đảm bề rộng lưu thông khoảng 10m cho phương tiện từ đường Phạm Tu đi đường 70.

Đáng chú ý, đoạn đường bên trái tuyến Phạm Tu, từ đảo giao thông số 1 đến gần cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, dài khoảng 150m, sẽ được tổ chức giao thông hai chiều. Cọc tiêu trụ dẻo được bố trí để phân tách hai chiều xe chạy, mỗi chiều có bề rộng tối thiểu 7,5m.

Trong thời gian thi công, đơn vị thực hiện phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực rào chắn và các vị trí chuyển hướng; phối hợp với lực lượng chức năng hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đặc biệt, lối ra vào Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phải được duy trì thông suốt, bảo đảm đường tiếp cận cho xe cấp cứu, xe chữa cháy và phương tiện cứu nạn, cứu hộ. Khi xảy ra ùn tắc hoặc mất an toàn giao thông, đơn vị thi công phải tạm dừng hoạt động gây cản trở để phối hợp giải tỏa.

Để phục vụ thi công, một phần diện tích điểm trông giữ phương tiện trên đường Phạm Tu, trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, cũng được tạm thời thu hồi nhằm hạn chế ùn tắc.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân chú ý hệ thống biển báo, hướng dẫn phân luồng tại hiện trường, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và giảm tốc độ khi đi qua khu vực thi công.