Rào chắn, căng dây cảnh báo tại các miệng cống 'lộ thiên' ngay sau phản ánh của Báo Công lý

Công nhân tiến hành rào chắn miệng cống.

Trưa 9/10, các công nhân đã tiến hành căng dây cảnh báo, rào chắn tại các miệng cống "lộ thiên". Một số miệng cống đã được lắp tấm chắn rác bằng thép.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu (chủ đầu tư dự án), đơn vị thường xuyên nhắc nhở đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn trong thời gian thi công.

Trước đó, một số tấm ván gỗ che chắn miệng cống chờ lắp tấm chắn rác bằng thép đã bị người dân lấy đi dẫn đến một số miệng cống bị lộ thiên.

Như Báo Công lý đã thông tin trong bài" TP.HCM: Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn từ nắp cống “lộ thiên”, đăng sáng 9/10 , phản ánh đường Bình Chuẩn 63 đang được thi công, ngoài các nắp cống đã được đơn vị thi công lắp đặt còn nhiều nắp cống khác để "lộ thiên" với miệng cống rộng hàng chục cm.

Thay vì được rào chắn hay đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại, những miệng cống này lại để "lộ thiên" như đang giăng bẫy người đi đường.

Đặc biệt, những miệng cống không được che chắn, cảnh báo này nằm sát bên trường mầm non, công ty và cách trường tiểu học chỉ khoảng 500m.

Ngay sau khi nhận phản ánh, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu (chủ đầu tư dự án) đã cử cán bộ xuống trực tiếp hiện trường để kiểm tra, xử lý ngay những miệng cống không được che chắn.

Một miệng cống được rào chắn bằng tấm chắn rác.

Dự án nâng cấp đường Bình Chuẩn 63 nối tiếp Bình Chuẩn 35, phường An Phú, TP.HCM (trước đây là phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu TP.HCM làm chủ đầu tư (trước khi sáp nhập với TP.HCM, dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Thuận An làm chủ đầu tư).

Đơn vị thi công (Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phát và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Viễn Đông).

Toàn tuyến có tổng chiều dài 1.679m. Công trình này thuộc Dự án xây dựng mới hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung với tổng kinh phí hơn 340 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện vào giữa năm 2024. Thời gian thi công dự kiến khoảng 360 ngày. Đến nay, đoạn nối với Bình Chuẩn 35 đã được trải nhựa. Chỉ còn một đoạn dài khoảng 800m từ đầu đường Lê Thị Trung vào đường Bình Chuẩn 63 đã được đổ đá, đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện.