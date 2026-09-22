Rào cản 'Made in Europe' thách thức ngành ô tô Anh

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT) dự thảo hiện tại có thể khiến các xe được sản xuất tại Anh không còn được hưởng hỗ trợ dành cho đội xe doanh nghiệp thân thiện với môi trường và giảm phát thải CO2. Xe sản xuất tại Anh cũng có nguy cơ bị loại khỏi các hợp đồng mua sắm công của các quốc gia thành viên EU.

EU hiện là thị trường lớn nhất của ngành sản xuất ô tô Anh. Ảnh: SMMT

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh EU đang thảo luận Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp, nhằm thúc đẩy sản xuất ô tô trong khối và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, SMMT cho rằng cách xác định xuất xứ đang bỏ qua mức độ liên kết sâu giữa công nghiệp ô tô Anh và EU sau Brexit.

“Bất chấp Brexit, chuỗi cung ứng vẫn gắn kết chặt chẽ và mối quan hệ thương mại xuyên Eo biển Manche vẫn có giá trị lên tới 80 tỷ euro mỗi năm”, Reuters dẫn lời Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes.

Ông Hawes tiếp tục cảnh báo việc loại Anh khỏi chương trình có thể gây tác động vượt khỏi các nhà máy của nước này. “Việc loại trừ Vương quốc Anh khỏi chương trình ‘Sản xuất tại châu Âu’ sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, làm suy yếu khả năng cạnh tranh, thu hẹp quy mô và hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng”, ông nói với Reuters.

EU hiện là thị trường lớn nhất của ngành sản xuất ô tô Anh. Ở chiều ngược lại, Anh là thị trường xuất khẩu ô tô chở khách lớn nhất của EU và cũng là khách hàng lớn nhất đối với linh kiện ô tô sản xuất trong khối.

Điều đó khiến tranh luận về "Sản xuất tại châu Âu" trở thành bài toán rộng hơn câu chuyện bảo hộ sản xuất. Nếu nhu cầu đối với xe Anh giảm, các nhà cung cấp linh kiện EU cũng có thể chịu tác động do chuỗi sản xuất hai bên đã đan xen chặt chẽ.

Mục tiêu củng cố năng lực công nghiệp châu Âu vì thế đứng trước một nghịch lý. Một hàng rào nhằm bảo vệ sản xuất trong EU có thể đồng thời làm suy yếu quy mô của thị trường và chuỗi cung ứng đã hình thành xuyên eo biển Manche trong nhiều thập niên.

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