Rào cản kỹ thuật bản lề khiến iPhone Duo màn hình gập đối mặt nguy cơ khan hàng nghiêm trọng

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple đứng trước nguy cơ khan hiếm nguồn cung ngay trong những ngày đầu ra mắt thị trường. Báo cáo kỹ thuật từ nhà phân tích Jeff Pu cho biết, kế hoạch xuất xưởng của dòng thiết bị này trong năm 2026 đã bị điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 6 triệu chiếc, thấp hơn mức dự báo 7 triệu máy trước đây. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ rào cản dây chuyền và những phức tạp cơ học liên quan đến bộ phận bản lề gập.

Thách thức kỹ thuật từ cơ cấu bản lề màn hình gập

Trên các thiết bị di động gập, bản lề đóng vai trò là cụm linh kiện then chốt quyết định toàn bộ trải nghiệm lẫn độ bền vật lý. Cụm cơ khí này chịu trách nhiệm vận hành cơ chế đóng mở nhịp nhàng, triệt tiêu khe hở khi gập, giảm thiểu tối đa nếp hằn trên tấm nền hiển thị và phải duy trì sự ổn định qua hàng trăm nghìn chu kỳ sử dụng liên tục.

Bản lề iPhone Duo, một trong số những linh kiện phức tạp nhất khiến việc sản xuất mẫu iPhone gập gặp khó khăn. Ảnh: Apple

Việc lần đầu tiên đưa thiết kế cơ khí hoàn toàn mới vào quy trình chế tạo công nghiệp quy mô lớn đặt ra bài toán kiểm soát chất lượng khắt khe. Độ phức tạp trong khâu gia công và dung sai lắp ráp của bản lề khiến tốc độ dây chuyền sản xuất bị hạn chế đáng kể, khiến Apple chưa thể tối ưu công suất như mục tiêu ban đầu đặt ra cho cả năm 2026.

Khoảng cách sản lượng giữa thiết kế mới và dòng sản phẩm hoàn thiện

Mức sản lượng dự kiến 6 triệu máy của iPhone Duo phản ánh rõ sự chênh lệch lớn khi đặt cạnh các dòng điện thoại truyền thống đã có dây chuyền sản xuất đạt độ ổn định cao. Theo ước tính từ chuyên gia phân tích, tổng lượng xuất xưởng của hai phiên bản chủ lực cùng giai đoạn sẽ vượt trội hoàn toàn.

Với mức chênh lệch lên tới 12 lần, iPhone Duo chỉ chiếm một tỷ trọng rất khiêm tốn trong danh mục sản phẩm của hãng công nghệ Mỹ. Khoảng cách này minh họa rõ nét sự khác biệt giữa năng lực cung ứng của một khuôn mẫu sản xuất đại trà lâu năm so với một kết cấu phần cứng gập vừa rời khỏi phòng thí nghiệm.

iPhone Duo sở hữu mức giá khởi điểm cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Apple

Áp lực nguồn cung trước thời điểm mở bán thương mại

Theo lộ trình công bố, hệ thống bán lẻ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt trước từ ngày 16/10 và dự kiến bàn giao những lô thiết bị đầu tiên từ ngày 23/10. Sản phẩm không xuất hiện cùng thời điểm ra mắt thông lệ trong tháng 9, khiến mọi sự tập trung dồn vào đợt mở bán riêng biệt này.

Bên cạnh rào cản tài chính với mức giá khởi điểm 1.999 USD, sự thiếu hụt về nguồn cung có thể trở thành bài toán lớn đối với người tiêu dùng. Khi một sản phẩm mang tính biểu trưng công nghệ có số lượng xuất xưởng hạn chế, thời gian chờ nhận máy có nguy cơ kéo dài và các tùy chọn màu sắc hoặc cấu hình bộ nhớ phổ biến sẽ sớm rơi vào tình trạng hết hàng.