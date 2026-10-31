Rao bán trường tiểu học rộng 1,3ha trên Facebook

Ngày 31/10, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận trình báo của lãnh đạo Trường Tiểu học Quốc tế về việc một cá nhân đăng thông tin rao bán nhà trường trên mạng xã hội.

Người đàn ông xin lỗi vì đăng thông tin sai sự thật về việc rao bán trường tiểu học.

Trước đó, ngày 10/10, tài khoản Facebook Q.L. đăng bài với nội dung: “Bán Trường Tiểu học Quốc tế, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với diện tích 1,3ha”.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng.

Ông Nguyễn Hoa Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học Quốc tế, khẳng định thông tin rao bán trường hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín nhà trường.

Sau khi tiếp nhận trình báo, công an đã mời người đăng bài đến làm việc để xác minh, xem xét xử lý theo quy định.

Sau buổi làm việc, chủ tài khoản Q.L. đã công khai xin lỗi trên Facebook, đồng thời đề nghị những người từng chia sẻ bài viết gỡ bỏ thông tin liên quan.

Theo ông Nam, nhà trường yêu cầu người đăng bài đính chính công khai, chính xác và sẽ xem xét bãi nại cho người này.