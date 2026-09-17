Rao bán phôi cây rừng trên mạng, 2 người bị phạt 15 triệu đồng

Qua rà soát hoạt động trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Quảng Ninh phát hiện tài khoản TikTok “Lâm bonsai” đăng quảng cáo bán cây sòi đá và tài khoản Facebook “Phu Le” đăng bán các loại cây nhội, trám, vối.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 4 - Chi cục Kiểm lâm thành phố Quảng Ninh làm việc với những người đứng sau các tài khoản trên để xác minh.

Lực lượng chức năng làm việc trực tiếp với các đối tượng trên để xác minh, làm rõ thông tin.

Tại buổi làm việc, các trường hợp này thừa nhận những bài viết, hình ảnh quảng cáo đều do mình đăng với mục đích bán kiếm lời. Tuy nhiên, các hình ảnh cây được lấy, chọn lọc từ trên mạng để minh họa cho bài viết.

Qua kiểm tra thực tế tại nhà riêng, lực lượng chức năng không phát hiện việc tàng trữ các cây rừng như nội dung quảng cáo. Những người này khai nhận nếu có khách đồng ý mua sẽ tìm nguồn để cung cấp.

Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật, hai người đã nhận thức được hành vi vi phạm và gỡ các bài đăng quảng cáo, kinh doanh các loại cây thuộc thực vật rừng trái pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 4 xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các hành vi liên quan đến mua bán, kinh doanh lâm sản trái pháp luật.