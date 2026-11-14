Rao bán đất 'suất ngoại giao', chiếm đoạt hơn 8,6 tỉ đồng

Bị can Nguyễn Hữu Thắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Thắng (SN 1977, trú tại phường Trần Hưng Đạo, Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Thắng từng là nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng công trình đô thị 507 (Công ty 507), đồng thời là con rể Tổng Giám đốc công ty. Từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2022, bị can lợi dụng mối quan hệ này để chào mời người dân đặt cọc mua đất dự án.

Thắng đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng Công ty 507 đã được UBND TP Hạ Long phê duyệt chuyển mục đích sử dụng từ đất công sang đất ở đối với các lô đất thuộc dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Bị can tự nhận được ưu tiên phân phối những lô đất này với giá rẻ theo diện “suất ngoại giao” và có quyền nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng.

Tin vào những lời giới thiệu cùng mối quan hệ của Thắng với lãnh đạo doanh nghiệp, 9 người đã chuyển cho bị can tổng cộng 8,48 tỉ đồng.

Ngoài ra, với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng, Thắng còn nhận 140 triệu đồng tiền tạm ứng thi công kè chắn đất của một người dân tại phường Việt Hưng rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền bị can bị xác định chiếm đoạt trong các vụ việc là 8,62 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi, Thắng bỏ trốn sang Lào và bị cơ quan Công an bắt giữ theo quyết định truy nã.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời chào mời mua đất giá rẻ dưới danh nghĩa “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, nhất là các lô đất chuyển đổi chưa rõ pháp lý.

Trước khi đặt cọc, người mua cần xác minh thông tin quy hoạch, tình trạng pháp lý và điều kiện chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền; làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, kiểm tra tư cách và thẩm quyền của người nhận tiền. Các giao dịch cần được lập thành văn bản, lưu giữ đầy đủ chứng từ, tránh giao tiền chỉ dựa vào lời hứa hẹn hoặc quan hệ quen biết.