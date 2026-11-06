Rao bán cò, vạc trên Facebook, bị phạt 7,5 triệu đồng

Cơ quan chức năng kiểm tra tại nhà riêng của ông V.V.L. Ảnh: CAQN

Ngày 6/11, Công an TP Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 3, Chi cục Kiểm lâm thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.V.L (SN 1987, trú tại khu Cẩm Sơn 2, phường Cửa Ông) về hành vi quảng cáo để kinh doanh động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, qua rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông L đăng tải các bài viết, hình ảnh quảng cáo bán cò, vạc.

Lực lượng Công an phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 3 làm việc trực tiếp với ông L để xác minh, làm rõ. Tại buổi làm việc, ông L thừa nhận các nội dung, hình ảnh quảng cáo do mình đăng tải nhằm bán kiếm lời.

Kiểm tra thực tế tại nhà riêng của ông L, cơ quan chức năng không phát hiện việc tàng trữ cò, vạc như nội dung đăng trên mạng xã hội.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan, ông L nhận thức được hành vi vi phạm và gỡ bỏ các bài đăng quảng cáo. Cơ quan chức năng đã xử phạt ông L 7,5 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động quảng cáo, mua bán động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.