Rãnh thoát nước đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đứt gãy nhiều nơi

Rãnh thoát nước từ mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xuống mương (đoạn qua TP Đồng Nai) bị gãy nhiều đoạn. Ảnh: PHÚ NGÂN

Video: Nhiều đoạn rãnh thoát nước cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu bị gãy, sụt lún

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 25-9, đoạn từ Km1 đến hết cầu vượt sông Buông, hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu, hệ thống thoát nước dọc tuyến xuất hiện nhiều điểm hư hỏng.

Mưa lớn khiến taluy sụt lún gây đứt gãy nhiều rãnh thoát nước cao tốc. Ảnh: PHÚ NGÂN

Nhiều rãnh thoát nước bằng bê tông bị gãy, nền đất phía dưới bị xói lở, tách khỏi nền taluy, không còn bảo đảm khả năng dẫn nước. Có nơi, đất đá từ mái taluy trượt xuống phủ kín mương thoát nước.

Phía dưới rãnh thoát nước bị xói lở. Ảnh: PHÚ NGÂN

Sụt lún ở ngay phần cống thoát nước đã được gia cố bằng bê tông. Ảnh: PHÚ NGÂN

Người dân sống gần cao tốc cho biết, mỗi khi mưa lớn, nước từ khu vực cao tốc đổ xuống rất nhanh. Nếu mưa kéo dài, lượng nước tập trung về các mương thoát nước lớn, trong khi một số cống bị đất đá lấp khiến nước dâng, tràn ra đường dân sinh và khu vực nhà dân.

Miệng cống thoát nước qua đường dân sinh bị đất, cát chặn gây ngập. Ảnh: PHÚ NGÂN

Một số rãnh thoát nước xuất hiện các vết nứt. Ảnh: PHÚ NGÂN

Tại khu vực cống Km1+950, theo báo cáo của Sở NN-MT TP Đồng Nai, hướng thoát nước chưa phù hợp với dòng chảy tự nhiên của khu vực sông Buông. Khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều nhưng khả năng tiêu thoát qua khu vực cống bị hạn chế, làm nước dồn ứ.

Đất, cát từ taluy cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tràn lấp đầy mương thoát nước bên đường dân sinh. Ảnh: PHÚ NGÂN

Tại khu vực cuối cầu vượt sông Buông giao với đường chuyên dùng đi mỏ đá Tân Cang, một phần mương thoát nước bị sụt. Đất đá từ mái taluy tràn xuống mặt đường tạo thành lớp bùn và đá vụn. Một số vị trí mái taluy tiếp tục có dấu hiệu xói, sạt, nguy cơ mở rộng khi mưa lớn.

Khu vực cuối cầu vượt sông Buông giao với đường chuyên dùng đi mỏ đá Tân Cang bị hư hại nặng. Ảnh: PHÚ NGÂN

Nhiều đoạn taluy cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị xói lở khi mưa lớn. Ảnh: PHÚ NGÂN

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 16km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Tuyến chính đã được khai thác tạm từ ngày 18-5-2026. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành dự án, đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9-2026.