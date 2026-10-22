Range Rover được nâng cấp sau 5 năm

Mẫu SUV cỡ lớn Range Rover vẫn giữ được vẻ mới mẻ trong mắt người tiêu dùng, nhưng Land Rover đang chuẩn bị cho một bản nâng cấp nhỏ. Theo Carscoops, những hình ảnh chụp rò rỉ gần đây đã cung cấp cái nhìn chi tiết nhất về chiếc xe này.

Đã gần 5 năm kể từ khi thế hệ thứ năm của Range Rover ra mắt, và thời điểm nâng cấp đã đến. Khác với các nguyên mẫu trước đây, chiếc xe được chụp tại đường đua Nürburgring không còn lớp ốp nhựa đen ở phía trước, thiết kế xe lần đầu tiên để lộ lưới tản nhiệt và cản trước.

Kích thước và hình dạng tổng thể của lưới tản nhiệt vẫn giống mẫu xe tiền nhiệm. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, có thể nhận thấy thiết kế lưới đã được tinh chỉnh với các thanh ngang nhỏ hơn và khít nhau hơn.

Hình dạng đèn pha không có sự thay đổi rõ rệt, nhưng có khả năng đèn chiếu sáng ban ngày sẽ được nâng cấp. Cản trước vẫn giữ nguyên thiết kế của Range Rover hiện tại.

Nguyên mẫu này được ngụy trang ở hai bên, tuy nhiên những người am hiểu cho rằng sẽ không có thay đổi nào ở thân xe, chủ yếu do việc nâng cấp và thay thế cửa xe rất tốn kém. Phần đuôi xe cũng không có sự khác biệt so với mẫu hiện tại, vẫn giữ nguyên đèn hậu dọc và dải ngang màu đen chứa đèn báo rẽ.

Hình ảnh hiện tại không cho thấy rõ nội thất của Range Rover mới. Nguyên mẫu đã được lược bỏ các chi tiết không cần thiết và trang bị khung chống lật cùng hai ghế đua OMP.

Trước đó, đã có thông tin rằng một số sửa đổi có thể được thực hiện trong khoang cabin, bao gồm việc lắp đặt màn hình thông tin giải trí cong.

Về hệ thống truyền động, dự kiến sẽ không có thay đổi lớn. Range Rover vẫn sẽ sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.4 lít do BMW cung cấp, cho công suất lên đến 607 mã lực khi kết hợp với hệ thống hybrid nhẹ.

Các tùy chọn động cơ khác bao gồm động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp 3.0 lít Ingenium của JLR, với công suất từ 355 mã lực ở phiên bản P360 đến 550 mã lực ở phiên bản hybrid cắm điện P550e. Động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép 3.0 lít cũng sẽ được giữ lại.