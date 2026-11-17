Các nhà khảo cổ học phát hiện những manh mối về cuộc sống của những con voi khổng lồ và người tiền sử từng sinh sống tại thung lũng Hula của Israel cách đây gần 800.000 năm. (Nguồn: Đại học Haifa)

Qua đó làm sáng tỏ môi trường sinh thái cổ đại và mối quan hệ giữa những loài động vật khổng lồ với con người thời tiền sử từng sinh sống tại khu vực này.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Quaternary Science Reviews cho biết, các nhà khoa học đã phân tích một chiếc răng hàm voi được bảo tồn khá nguyên vẹn cùng những mảnh ngà voi tìm thấy tại địa điểm khảo cổ Gesher Benot Ya’aqov.

Đây là khu vực nằm trên hành lang Levant, tuyến đường tự nhiên kết nối châu Phi với lục địa Á-Âu, từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình di cư của con người và động vật thời cổ đại.

Những di tích được phát hiện thuộc về loài voi ngà thẳng (Palaeoloxodon antiquus), một trong những loài động vật trên cạn có kích thước lớn nhất trong kỷ Pleistocene giữa, bắt đầu cách đây khoảng 780.000 năm. Các nhà nghiên cứu cho biết, loài voi này có thể nặng tới khoảng 10 tấn.

Nghiên cứu do Hannah Farrell, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Haifa, chủ trì, phối hợp với Giáo sư Gonen Sharon thuộc Đại học Tel-Hai cùng các chuyên gia từ Đại học Haifa và Đại học Tel Aviv.

Điểm đặc biệt của nghiên cứu là các nhà khoa học không chỉ xem xét chiếc răng voi như một di vật cổ sinh vật học, mà còn sử dụng nó như một nguồn tư liệu sinh học để tái dựng môi trường sống thời tiền sử. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng công nghệ chụp cắt lớp vi tính (CT) độ phân giải cao, tái dựng hình ảnh 3D, phân tích dấu mòn vi mô, đồng vị địa hóa và nghiên cứu phấn hoa.

Kết quả cho thấy, khu vực thung lũng Hula cách đây gần 800.000 năm có hệ sinh thái phong phú, bao gồm rừng cây, đồng cỏ, đầm lầy, sông ngòi và các vùng nước nông.

Phân tích đồng vị carbon cho thấy voi sinh sống trong môi trường có nguồn nước dồi dào và ổn định. Trong khi đó, các mẫu phấn hoa tìm thấy trong trầm tích cho thấy sự hiện diện phổ biến của lau sậy, cói, liễu, cây me và nhiều loài thực vật thủy sinh.

Ngoài voi ngà thẳng, khu vực này còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật khác như hổ răng kiếm, tê giác, hà mã, bò rừng khổng lồ, linh dương, lợn rừng, rùa nước ngọt, thằn lằn và rắn. Những loài động vật này cùng tồn tại với các nhóm người cổ đại có khả năng chế tác công cụ đá.

Tại địa điểm khảo cổ, các nhà khoa học đã tìm thấy hàng chục nghìn mảnh xương động vật cùng nhiều công cụ đá bazan, trong đó có rìu tay và công cụ chặt thuộc truyền thống Acheulian - một trong những kỹ thuật chế tác công cụ đá lâu đời và phổ biến nhất trong lịch sử loài người. Dù chưa tìm thấy hóa thạch xương người, các nhà nghiên cứu cho rằng, những dấu tích này phản ánh hoạt động sinh tồn và khai thác tài nguyên của con người thời kỳ đó.

Giáo sư Gonen Sharon cho biết, chiếc răng voi được tìm thấy trong cùng lớp địa chất với các công cụ đá, chứng tỏ chúng có cùng niên đại.

Theo ông, những con voi khổng lồ này tiêu thụ hơn 100kg thức ăn mỗi ngày và có thể nặng khoảng 10 tấn, khiến việc săn bắt chúng trở thành thách thức lớn đối với con người cổ đại. Các nhóm người thời đó có thể đã sử dụng giáo để săn những động vật khổng lồ này.

Ông Sharon nhấn mạnh, nguồn nước, thảm thực vật và động vật phong phú đã giúp thung lũng Hula trở thành một môi trường thuận lợi cho cả con người và động vật trong suốt nhiều giai đoạn biến đổi khí hậu, kể cả các thời kỳ băng hà.

Theo các nhà khoa học, nghiên cứu mới chỉ là bước khởi đầu. Các nhóm chuyên gia dự kiến tiếp tục khảo sát hóa thạch voi và những loài động vật khác, kết hợp dữ liệu về phấn hoa, thực vật, cá, động vật lưỡng cư và đồng vị để hiểu rõ hơn về hệ sinh thái cổ đại cũng như quá trình thích nghi của con người trước những biến đổi môi trường.