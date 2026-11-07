Rạng rỡ nét đẹp văn hoá tại Lễ hội "Mường Khương - sắc màu biên cương"

Tham gia diễu diễn có 700 người, đại diện cho 5 dân tộc Mông, Pa Dí, Dao, Nùng và Bố Y đã mang đến không khí sôi động, rực rỡ sắc màu của Lễ hội “Mường Khương - sắc màu biên cương” lần thứ I năm 2026

Khối diễu diễn dân tộc Nùng.

Trong trang phục truyền thống, các khối diễu diễn lần lượt xuất phát từ Trung tâm Hội nghị xã, đi dọc tuyến đường Giải phóng 11-11 và tiến về sân vận động trung tâm xã.

Khối diễu diễn dân tộc Pa Dí với đàn tròn truyền thống.

Khối diễu diễn dân tộc Bố Y.

Khối diễu diễn dân tộc Dao đỏ.

Trên hành trình diễu diễn, các lực lượng đã biểu diễn, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Mường Khương.

Tiếp nối chương trình diễu diễn là màn đồng diễn “Sắc màu văn hóa Mường Khương” có sự tham gia của 600 học sinh đại diện 5 dân tộc Mông, Nùng, Dao, Pa Dí và Bố Y.

600 học sinh tạo nên màn đồng diễn đặc sắc.

Trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, các em cùng tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất Mường Khương.

Bộ trang phục truyền thống của người Bố Y được phối màu hài hòa, điểm xuyết các họa tiết tinh tế, thể hiện nét duyên dáng và bản sắc văn hóa riêng.

Nụ cười trong trẻo của cô gái dân tộc Pa Dí góp thêm nét duyên cho bức tranh văn hóa đa sắc màu nơi biên cương.

Không chỉ là hoạt động trình diễn nghệ thuật, “Sắc màu văn hóa Mường Khương” còn truyền tải thông điệp về tinh thần đại đoàn kết. Dù khác nhau về tiếng nói, trang phục, phong tục và tập quán, 23 dân tộc trên địa bàn luôn gắn bó, sẻ chia, cùng chung sức xây dựng quê hương biên cương ngày càng phát triển.

Những bông hoa rạng rỡ của núi rừng Mường Khương trong ngày hội

Thông qua hoạt động diễu diễn và đồng diễn, những giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện sinh động, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hoạt động là một trong những điểm nhấn văn hóa của Lễ hội “Mường Khương - sắc màu biên cương” lần thứ I năm 2026, qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Khương; lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết các dân tộc.