Rạng rỡ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức trên sân khấu ngoài trời hướng ra biển Đồ Sơn, với thiết kế kết hợp những khối kết cấu mạnh mẽ và đường cong mềm mại, tạo nên không gian trình diễn nổi bật giữa biển trời, nhằm tôn vinh chủ đề “Miền hương sắc”.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trình diễn cùng các thí sinh. Ảnh: Báo Tiền Phong

Phát biểu tại đêm chung khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh, từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến để đến với đêm chung khảo.

Đây là một chặng tiếp theo để đánh giá sự trưởng thành của mỗi thí sinh sau gần hai tháng cùng học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động cộng đồng và trải nghiệm nhiều vùng đất. Các thí sinh được lựa chọn sẽ tự tin bước tiếp trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sân khấu đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Báo Tiền Phong

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết, khi cuộc thi khởi động gần 5 tháng trước, “Miền Hương Sắc” mới là một ý tưởng về hành trình giàu trải nghiệm. Đến nay, chủ đề đã được cụ thể hóa qua những gương mặt, câu chuyện và miền đất mà các thí sinh đã đi qua.

Chương trình ấn tượng với phần mở màn bằng tiết mục “Xinh hơn cả hoa” với sự góp mặt của ca sĩ Will; top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cùng 53 thí sinh…

Các thí sinh trong phần thi trang phục áo dài

Các thí sinh trong phần thi trang phục áo dài. Ảnh: Báo Tiền Phong

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn áo dài với bộ sưu tập “Dọc miền di sản” của nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2010. Qua những thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa, cảnh sắc và di sản các vùng miền, 53 thí sinh đưa khán giả đi dọc đất nước bằng vẻ duyên dáng của tà áo dài Việt Nam.

Đặc biệt, hình ảnh hoa phượng đỏ - biểu tượng gắn liền với thành phố Hải Phòng, được đưa vào bộ sưu tập, tạo dấu ấn riêng cho địa phương đăng cai. Phần trình diễn góp phần thể hiện tinh thần “Miền hương sắc”, gắn vẻ đẹp người phụ nữ với văn hóa và bản sắc từng vùng đất.

Ở phần thi trang phục áo tắm, các thí sinh trình diễn trên nền ca khúc “Like an Angel” qua giọng hát của ca sĩ Lưu Hiền Trinh. Top 32 thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội trên nền bài hát “Em về tinh khôi” do ca sĩ Will và Lưu Hiền Trinh thể hiện.

Các thí sinh trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Báo Tiền Phong

Từ kết quả đánh giá xuyên suốt hành trình cuộc thi và phần thể hiện trong đêm chung khảo, 25 thí sinh đã được lựa chọn vào vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong đó, có 1 thí sinh có số lượt bình chọn hợp lệ cao nhất trên cổng bình chọn chính thức và 24 do Ban giám khảo quyết định.

Những gương mặt bước vào vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 là Vũ Hồng Hạnh (số báo danh 378, thí sinh được bình chọn nhiều nhất), Nguyễn Yến Trang (362), Trần Xuân Khánh Linh (818), Lê Phương Nghi (031), Gouband Lisa (124), Nguyễn Hồng Hạ Nghi (982), Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (450), Phạm Vân Hà (638), Đinh Hoàng Gia Linh (106), Đinh Diệu Anh (186), Đặng Thị Ngọc Lan (308), Phạm Lê Ái Linh (826), Nguyễn Thục Uyên Nhi (602), Hoàng Thị Hà Phương (693), Nguyễn Thị Kim Châu (168), Vũ Thị Khánh Vi (090), Nguyễn Thái Anh Thư (582), Tạ Thị Hoa (618), Trịnh Ngọc Huyền (864), Nguyễn Thị Hoa (240), Bùi Minh Phương (082), Bùi Mai Linh (510), Lưu Phương Anh (290), Nguyễn Thị Thúy Linh (856) và Mai Thị Yến Nhi (076).

Đêm chung khảo đã chọn các thí sinh bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đêm chung khảo, 53 người đẹp đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu lịch sử và đời sống cộng đồng tại Lai Châu, Hải Phòng, đồng thời thực hiện dự án nhân ái tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Tả Lèng. Những trải nghiệm này góp phần bồi đắp kiến thức, sự tự tin và ý thức trách nhiệm xã hội cho các thí sinh.

Với việc đánh giá thí sinh xuyên suốt quá trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt và tham gia hoạt động cộng đồng, Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng tới tìm kiếm những gương mặt hội tụ vẻ đẹp, tri thức, hiểu biết văn hóa và tinh thần cống hiến.

Sau đêm chung khảo tại Hải Phòng, 25 người đẹp sẽ tiếp tục chuẩn bị cho chặng cuối của cuộc thi, tỏa sáng để chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra đầu tháng 11 tới.