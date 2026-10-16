Rạng ngời phụ nữ Việt Nam - Tôn vinh những đóng góp, lan tỏa khát vọng cống hiến
Nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.
Chương trình là dịp ghi nhận, tôn vinh những thành tích, đóng góp nổi bật của các tập thể, cá nhân phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Thông qua các hoạt động tôn vinh và phát động cuộc thi khởi nghiệp, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy tiềm năng, khát vọng vươn lên và ý chí cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Chương trình diễn ra từ 19h00 ngày 16/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội và sẽ được livestream trực tiếp trên Fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/rang-ngoi-phu-nu-viet-nam-ton-vinh-nhung-dong-gop-lan-toa-khat-vong-cong-hien-238261016094012451.htm