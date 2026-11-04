Rạng Đông: Chi phí đầu tư dự án Hòa Lạc tăng gấp đôi, tiến độ kéo dài đến năm 2028

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2026, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) đạt doanh thu thuần 1.664 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng tương ứng lên 1.212 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên 451 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận gộp cùng tăng trưởng, bức tranh chi phí trong kỳ có sự biến động đáng chú ý. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 9 tỷ đồng xuống còn 668 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 27 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng lên 55 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Áp lực chi phí tài chính gia tăng được bù đắp một phần nhờ chi phí bán hàng giảm xuống còn 189 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 43 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 138 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, Rạng Đông ghi nhận lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, tăng 49%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần 5.036 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 404 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 353 tỷ đồng. Với mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng trong năm 2026, doanh nghiệp đã thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu, đồng thời vượt 1% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Rạng Đông đạt 10.067 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 8.984 tỷ đồng, tăng 20%.

Đáng chú ý, hàng tồn kho đạt 2.760 tỷ đồng, tăng 528 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng ghi nhận 3.146 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 2.988 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng.

Ở chiều tích cực, lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 1.851 tỷ đồng lên 2.524 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp duy trì lượng tiền mặt đáng kể.

Ở nhóm tài sản dài hạn, Rạng Đông ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Khoản mục này đạt 1.082 tỷ đồng, tăng 379 tỷ đồng so với đầu năm.

Tài sản cố định đạt 417 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 659 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo, khoản mục này chủ yếu tập trung tại dự án Hòa Lạc với giá trị 652 tỷ đồng, tăng so với mức 319 tỷ đồng hồi đầu năm. Phần chi phí xây dựng cơ bản dở dang khác được duy trì ở mức 7 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, Rạng Đông đã thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu, đồng thời vượt 1% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (Ảnh: Hữu Thắng).

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Rạng Đông tăng lên 6.522 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 37%. Đáng chú ý, gần như toàn bộ khoản nợ này là nợ ngắn hạn đạt 6.521 tỷ đồng.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 2.939 tỷ đồng lên 3.953 tỷ đồng. Khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng mạnh từ 814 tỷ đồng lên 1.465 tỷ đồng. Đây là hai khoản mục đóng góp đáng kể vào mức tăng nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Ngược lại, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giữ nguyên ở mức 837 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.544 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm xuống 295 tỷ đồng.

Trong báo cáo giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh, Rạng Đông cho biết năm 2025, doanh nghiệp phải đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường cạnh tranh, đặc biệt trước áp lực từ hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc.

Trước tình hình này, công ty tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, giảm công nợ khách hàng nhằm hạn chế rủi ro mất vốn, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kép theo hướng số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển xanh.

Năm 2026, Rạng Đông cũng chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới sau gần 70 năm hoạt động, hướng tới định vị doanh nghiệp công nghệ, cung cấp các giải pháp thông minh, xanh và bền vững.