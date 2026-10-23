Rắn hoang dã đột nhập buồng lái trườn qua chân cơ trưởng, ẩn nấp suốt 24 giờ dưới thảm khoang hành khách

Sự việc xảy ra vào ngày 19/10 trên chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines (JAL), dự kiến chở 43 hành khách khởi hành từ sân bay Fukuoka đến sân bay Kagoshima vào lúc 12h50.

Khoảng 12h45 cùng ngày, khi hành khách vẫn chưa lên máy bay, cơ trưởng và cơ phó đang thực hiện các bước chuẩn bị trong buồng lái thì cơ trưởng bất ngờ phát hiện một con vật nhỏ chưa xác định đang di chuyển nhanh gần phía chân mình.

Ngay sau đó, các thành viên phi hành đoàn đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy con vật này. Do lo ngại động vật lạ có thể di chuyển tự do trong buồng lái hoặc khoang hành khách, làm ảnh hưởng đến an toàn bay và gây nguy hiểm cho người trên chuyến bay, hãng hàng không đã quyết định hủy chuyến vào khoảng 14h cùng ngày.

Một máy bay của Hãng hàng không Japan Air Commuter. Ảnh: ATR

Đến ngày 20/10, Japan Air Commuter (JAC), đơn vị khai thác chuyến bay, xác nhận đã tìm thấy con vật sau quá trình tìm kiếm kéo dài suốt đêm của đội ngũ bảo trì.

Theo phía JAC, trước đó hãng không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc hành khách làm thất lạc thú cưng trên tàu bay. Do đó, đơn vị này nhận định đây có thể là động vật hoang dã tự xâm nhập vào bên trong máy bay và lập tức tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.

Vào khoảng 13h ngày 20/10, các nhân viên bảo trì đã phát hiện một con rắn màu nâu dài khoảng 40cm nằm ẩn bên dưới lớp thảm trong khoang hành khách. Sau khi gửi hình ảnh cho chuyên gia bò sát để xác định loài, đội ngũ nhân viên xác nhận đây là một cá thể rắn Nhật Bản còn non, có tên khoa học là Elaphe climacophora.

Đại diện JAC cho biết con rắn sau đó đã được bàn giao cho đơn vị chuyên môn để xử lý. Song song đó, đội ngũ nhân viên bảo trì vẫn tiếp tục kiểm tra toàn